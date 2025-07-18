Lüks gemide gizemli hastalık! Yolculuk kabusa döndü, yetkililer alarma geçti

ABD’nin Los Angeles kentinden Meksika’ya giden lüks bir yolcu gemisinde gizemli bir hastalığın çıkması sonucu 140’tan fazla kişi kusma, ishal ve mide krampları gibi semptomlar gösterdi.

ABD’nin Los Angeles kentinden Meksika’ya giden ''Royal Caribbean'' şirketine ait lüks bir kruvaziyer gemisinde gizemli bir hastalığın yolcuların rahatsızlanmasına sebep olduğu bildirildi.

7 KİŞİLİK MÜRETTEBAT VE 134 YOLCU RAHATSIZLANDI

Hastalık Kontrol ve Önleme (CDC) kurumunun açıklamasına göre, Navigator of the Seas gemisindeki yedi mürettebat üyesi ve 134 yolcu, kusma, mide krampları ve ishal gibi semptomlar gösterdi. Yetkililerin açıklamasına göre, lüks yolcu gemisi, Los Angeles’tan Meksika’ya gidiyordu.

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

CDC’den yapılan açıklamada, katı hijyen protokollerini uygulandığı vurgulanarak, "Gemilerimizde, kamu sağlığı gerekliliklerinin çok ötesinde bir temizlik prosedürü uyguluyoruz" ifadelerine yer verildi.Şirketten bir sözcü de müşteri ve mürettebat güvenliğinin kendileri için en büyük öncelik olduğunu bildirdi.

BU İLK VAKA DEĞİL

Bu olay, 2025 yılında kruvaziyerlerde yaşanan 18 mide-bağırsak hastalığı salgınından biri olarak kayıtlara geçerken, bu hastalıkların çoğu, norovirüsü ile ilişkilendirilmişti.

Öte yandan bu gizemli hastalık olayı, ''Royal Caribbean'' şirketine ait lüks gemilerde yaşanan ilk olay değil. Şubat ayında da Florida eyaletinden kalkan bir kruvaziyerde 90’dan fazla kişi hastalanmıştı.

Salgının nedeni henüz belirlenemezken yetkililerin konuyu araştırmaya devam ettiği belirtildi.