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Nereden nereye... Eksi 24 puan cezası almıştı! Türk futbolunun köklü kulübü kapanıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Nereden nereye... Eksi 24 puan cezası almıştı! Türk futbolunun köklü kulübü kapanıyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'den 2020-2021 sezonunda düştükten sonra 4 yılda amatöre gerileyen Denizlispor, kapanmanın eşiğine geldi. 59 yıllık tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek olan Ege temsilcisi, borçları nedeniyle A Takım faaliyetlerini sonlandırmaya hazırlanıyor. Bir dönemin efsane kulübü, radikal bir kararla sadece altyapıyla yola devam edecek.

Bir zamanlar Süper Lig'de boy gösteren ve 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda Türkiye'yi başarılı şekilde temsil eden Denizlispor, 2020-2021'de düştükten sonra 3'üncü Lig'e kadar gerilemişti. Finansal sorunlar sebebiyle burada da tutunamayan kulüp, 2024-2025 sezonunun son haftasında sahasında Niğde Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak, Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düştü.

Nereden nereye... Eksi 24 puan cezası almıştı! Türk futbolunun köklü kulübü kapanıyor - 1. Resim

59 YILDA BİR İLK

Kısa süre içinde futboseverleri şoke eden büyük bir düşüşe imza atan Ege temsilcisi, 1966-1967 sezonundan bu yana mücadele ettiği profesyonel liglere veda etti.

Nereden nereye... Eksi 24 puan cezası almıştı! Türk futbolunun köklü kulübü kapanıyor - 2. Resim

SEZONA EKSİ 24 PUANLA BAŞLAYACAK

Denizlispor, borç yüküyle baş edemeyince ağır yaptırımlarla karşılaştı. İlk olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 12 puan silme cezasına çarptırılan yeşil-siyahlı ekip, bu yaptırımın ardından bir 12 puan silme cezası daha aldı. Bölgesel Amatör Lig'e eksi 24 puan ile başlayacak olan ve bu şartlar altında ligde tutunması imkansız gibi görünen Denizlispor, taraftarını şoke eden bir karar aldı.

Nereden nereye... Eksi 24 puan cezası almıştı! Türk futbolunun köklü kulübü kapanıyor - 3. Resim

HÜZÜNLÜ VEDA

Borçlar ve aldığı cezalar nedeniyle yönetim kurulu oluşturmakta da zorlanan Ege kulübü, A Takım faaliyetlerini sonlandırmayı planlıyor. Türk futbolunun efsane kulüplerinden Denizlispor, A Takım'ı kapatıp, yola altyapıyla devam etmeyi hazırlanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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