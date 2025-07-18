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23 yıl önce sadece 2 tane vardı! Teknopark sayısı 110'a yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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23 yıl önce sadece 2 tane vardı! Teknopark sayısı 110&#039;a yükseldi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye, Ar-Ge ve inovasyon odaklı kalkınmanın öncü merkezlerinden teknoparklarda önemli hamlelerde bulunuyor. Bakan Kacır, 23 yıl önce sadece 2 adet olan teknopark sayısının, 110'a yükseldiğini açıkladı.

Türkiye, teknoloji alanında önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yeni kurulan teknoloji geliştirme bölgelerine ilişkin paylaşım yaptı.

23 yıl önce sadece 2 tane vardı! Teknopark sayısı 110'a yükseldi - 1. Resim

11 BİN 500 TEKNOLOJİ GİRİŞİMİ

Türkiye'nin AR-GE ve inovasyon odaklı kalkınmasının öncü merkezleri olan teknopark sayısının 23 yıl önce sadece 2 olduğuna dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın imzasıyla Resmi Gazete'de kuruluş kararı yayımlanan 'ODTÜ Uzay Teknolojileri Teknoloji Geliştirme Bölgesi' ve 'Sinop Teknoloji Geliştirme Bölgesi' ile bu sayı 110'a ulaştı.

Yeni teknoparklarımız teknoloji ve yenilik dünyamıza hayırlı uğurlu olsun. 11 bin 500'den fazla teknoloji girişimi ile yüksek katma değerli projelere imza atan teknoparklarımızı desteklemeye ve geliştirmeye devam edeceğiz.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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