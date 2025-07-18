23 yıl önce sadece 2 tane vardı! Teknopark sayısı 110'a yükseldi

Türkiye, Ar-Ge ve inovasyon odaklı kalkınmanın öncü merkezlerinden teknoparklarda önemli hamlelerde bulunuyor. Bakan Kacır, 23 yıl önce sadece 2 adet olan teknopark sayısının, 110'a yükseldiğini açıkladı.

Türkiye, teknoloji alanında önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yeni kurulan teknoloji geliştirme bölgelerine ilişkin paylaşım yaptı.

11 BİN 500 TEKNOLOJİ GİRİŞİMİ

Türkiye'nin AR-GE ve inovasyon odaklı kalkınmasının öncü merkezleri olan teknopark sayısının 23 yıl önce sadece 2 olduğuna dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti: