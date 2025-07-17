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Sözcü TV ne zaman açılacak? Sözcü TV RTÜK cezası gündemde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sözcü TV ne zaman açılacak? Sözcü TV RTÜK cezası gündemde!
RTÜK, Ceza, Karikatür, Nefret Söylemi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kamuoyunda Sözcü TV yayın karartma kararlarıyla yeniden gündemde. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, eleştirilere sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla cevap verirken, cezaların keyfi değil, yasal ihlallere dayandığını vurguladı. Sözcü TV ne zaman açılacak, ne zaman kapandı soruları ise kamuoyunca merak edildi.

RTÜK Leman dergisinde yayımlanan karikatürlerin ardından Sözcü TV'de yayınlanan "Para Politika" programında yapılan yorum nedeniyle kanala ceza kesti.

Programda yer alan “Türkiye Müslüman bir ülke değildir” ifadesi RTÜK tarafından toplumu ayrıştırıcı, nefret duygularını artırıcı ve milli-manevi değerlerle uyuşmaz nitelikte bulundu. Kurul değerlendirme sonucunda Sözcü TV’ye hem üst sınırdan idari para cezası hem de program durdurma yaptırımı uyguladı. Peki, Sözcü TV ne zaman açılacak?

Sözcü TV ne zaman açılacak? Sözcü TV RTÜK cezası gündemde! - 1. Resim

SÖZCÜ TV NE ZAMAN AÇILACAK?

Sözcü TV’nin RTÜK tarafından verilen ekran karartma cezası 19 Temmuz Cumartesi günü saat 00.00 itibarıyla sona erecek. 19 Temmuz Cumartesi gününden itibaren kanal yayınlarına kaldığı yerden devam edecek.

Sözcü TV ne zaman açılacak? Sözcü TV RTÜK cezası gündemde! - 2. Resim

SÖZCÜ TV NE ZAMAN KAPANDI?

Sözcü TV RTÜK'ün verdiği 10 günlük yayın durdurma cezası kapsamında 9 Temmuz 2025 tarihinde saat 00.00’da ekran kararttı. Ceza süreci 19 Temmuz 2025’e kadar devam edecek.

Sözcü TV ne zaman açılacak? Sözcü TV RTÜK cezası gündemde! - 3. Resim

SÖZCÜ TV RTÜK CEZASI NEDİR, NEDEN YAYIN KARARTMA CEZASI ALDI?

Sözcü TV’ye verilen cezanın gerekçesi 26 Haziran tarihli Leman dergisinde yer alan ve dini değerlere aykırı olan çirkin karikatürün ardından "Para Politika" programında kullanılan “Türkiye Müslüman bir ülke değildir” ifadesi oldu.

RTÜK bu sözleri “toplumda ayrışma ve nefret duyguları oluşturabilecek nitelikte” bularak üst sınırdan idari para cezası ve yayın durdurma yaptırımı uyguladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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