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Jose yoksa Terzic hazır! Fenerbahçe'de Portekizlinin alternatifi belirlendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Jose yoksa Terzic hazır! Fenerbahçe&#039;de Portekizlinin alternatifi belirlendi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Jose Mourinho konusunda kararsız kalan sarı lacivertliler, ayrılmak isteyen ancak istifayı düşünmeyen hocayla orta yolu arıyor. Başkan Ali Koç’un B Planı; boşta olan Edin Terzic...

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Jose Mourinho’ya yönelik tepkilere duyarsız kalmayan Başkan Ali Koç, Portekizli teknik adamla yaptığı toplantıda rahatsızlıklarını ve beklentilerini açıkça dile getirdi.

Yönetim kurulunun neredeyse tamamı Mourinho’yla yolların ayrılmasını isterken Başkan Koç, Portekizlinin ekibini değiştirerek göreve devam etmesinden yana. Ali Koç bu fikrini, Mourinho’yla da paylaştı. İkili önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya gelecek.

Jose yoksa Terzic hazır! Fenerbahçe'de Portekizlinin alternatifi belirlendi - 1. Resim

TERZİC HAZIR KITA

İngiltere ve Suudi Arabistan’da gelen teklifleri değerlendiren Mourinho da Fenerbahçe ile devam etmek istemiyor. Ancak istifa düşüncesi de yok. Portekizli, alacaklarını tahsil ederek ayrılmak hedefinde.

Fenerbahçe de 20 milyon avroya yaklaşan bu maliyet sebebiyle hamlelerini tedbirli atıyor. Olası bir ayrılık için de planlar yapılıyor. Mourinho’nun alternatifi belirlenmiş durumda. Ali Koç takımı, Hırvat asıllı Alman Edin Terzic’e teslim edecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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