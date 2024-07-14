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Josef de Souza'nın yeni takımı belli oldu! Dünya yıldızı arkadaşının takımına imza attı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Josef de Souza&#039;nın yeni takımı belli oldu! Dünya yıldızı arkadaşının takımına imza attı
Fenerbahçe, Beşiktaş, Josef De Souza, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza'nın yeni takımı belli oldu. Brezilyalı oyuncu Vasco da Gama'ya transfer oldu

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza'nın yeni takımı belli oldu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Brezilyalı futbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

COUTİNHO İLE TAKIM ARKADAŞI OLDU

Açıklamada, "Souza, Vasco da Gama'nın 2024'teki yeni transferi olacak." ifadeleri yer aldı. Vasco de Gama, daha önce Aston Villa'dan Philippe Coutinho'yu kadrosuna kattığı duyurmuştu.

Josef de Souza, geçtiğimiz sezon Başakşehir'de 13 maçta süre alırken 1 asist kaydetti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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