Josef de Souza'nın yeni takımı belli oldu! Dünya yıldızı arkadaşının takımına imza attı

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Temmuz 2024 21:38 - Güncelleme: 14 Temmuz 2024 21:40 - Güncelleme:

Fenerbahçe, Beşiktaş, Josef De Souza, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza'nın yeni takımı belli oldu. Brezilyalı oyuncu Vasco da Gama'ya transfer oldu