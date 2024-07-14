Josef de Souza'nın yeni takımı belli oldu! Dünya yıldızı arkadaşının takımına imza attı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza'nın yeni takımı belli oldu. Brezilyalı oyuncu Vasco da Gama'ya transfer oldu
Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza'nın yeni takımı belli oldu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Brezilyalı futbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
COUTİNHO İLE TAKIM ARKADAŞI OLDU
Açıklamada, "Souza, Vasco da Gama'nın 2024'teki yeni transferi olacak." ifadeleri yer aldı. Vasco de Gama, daha önce Aston Villa'dan Philippe Coutinho'yu kadrosuna kattığı duyurmuştu.
Josef de Souza, geçtiğimiz sezon Başakşehir'de 13 maçta süre alırken 1 asist kaydetti.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi