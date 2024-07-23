Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'a Chelsea'den teklif geldi
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Juventus'un genç futbolcusu Kenan Yıldız için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Milli oyuncuya İngiliz devi Chelsea'nin talip olduğu ifade ediliyor. Geçtiğimiz günlerde İtalyan devinin yeni sözleşme teklifini reddeden 19 yaşındaki yıldızın nasıl bir karar vereceği merak konusu.
İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'a sürpriz bir teklif geldi.
Potansiyeli ve performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında olan milli oyuncu, İngiliz ekibi Chelsea'nin gündeminde.
İNGİLİZLER KENAN'I İSTİYOR
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Londra temsilcisi, Juventus'un kapısını çaldı.
İngiliz ekibinin transfer listesinde yer alan Kenan'ı bırakmaya niyeti olmayan Juve, genç yıldızı takımın önemli bir parçası olarak görüyor.
Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta da Kenan'ın satışına onay vermiyor.
JUVENTUS'UN TEKLİFİNİ REDDETTİ
Ancak EURO 2024 sonrası İtalyan ekibiyle yeni sözleşme için masaya oturan Kenan, kendisine önerilen kontratı kabul etmedi.
Daha yüksek bir maaş talep eden milli futbolcunun geleceğine dair nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.
2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kenan, geçen sezon 32 maçta oynadı ve 4 gol attı.