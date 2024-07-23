Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'a Chelsea'den teklif geldi

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 23 Temmuz 2024 11:10 - Güncelleme: 23 Temmuz 2024 11:19 - Güncelleme:

Kenan Yıldız, Chelsea, Juventus, Haber

Spor Haberleri

Juventus'un genç futbolcusu Kenan Yıldız için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Milli oyuncuya İngiliz devi Chelsea'nin talip olduğu ifade ediliyor. Geçtiğimiz günlerde İtalyan devinin yeni sözleşme teklifini reddeden 19 yaşındaki yıldızın nasıl bir karar vereceği merak konusu.