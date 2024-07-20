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Kenan Yıldız'dan gelen haber Juventus'u çıldırttı! EURO 2024 sonrası kararını değiştirdi

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Kenan Yıldız&#039;dan gelen haber Juventus&#039;u çıldırttı! EURO 2024 sonrası kararını değiştirdi

Spor Haberleri

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli oyuncusu Kenan Yıldız'a yeni sözleşme teklif etmesine rağmen beklenmedik bir tabloyla karşılaştı.

A Milli Takım ile EURO 2024'te boy gösteren Kenan Yıldız, Juventus'un yeni sözleşme teklifini kabul etmedi.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre İtalyan devi, Türk yıldızın 300 bin euro olan maaşına zam yapma kararı aldı.

Genç oyuncuya yıllık 1.2 milyon euro öneren Juventus'un isteğini geri çeviren Kenan'ın daha fazlasını istediği öğrenildi.

EURO 2024'te dikkatleri üzerine çeken Kenan'a İngiltere'den birçok takımın yakın ilgi gösterdiği iddia ediliyor.

Kenan Yıldız'dan gelen haber Juventus'u çıldırttı! EURO 2024 sonrası kararını değiştirdi - 1. Resim

JUVENTUS'TA KENAN YILDIZ KRİZİ

Türk oyuncuyu başka takımlara kaptırmak istemeyen Serie A temsilcisinin ilerleyen günlerde bir görüşme daha yapması bekleniyor.

Juventus ile 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kenan Yıldız, geçen sezon forma giydiği 32 maçta 4 gol ve 1 asist katkısında bulunmuştu.

Düzenleyen:  - Spor
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