Kanarya, Euro League'de Avrupa'nın en büyüğü oldu! Şampiyon Fenerbahçe

Abu Dabi’deki finalde Monaco karşısında muhteşem bir mücadele ortaya koyan sarı lacivertliler, Fransız ekibini 81-70 yenerek Avrupa’nın en büyüğü oldu. Sarı lacivertliler 2017’de aldığı kupayı ikinci defa havaya kaldırdı.

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Fenerbahçe Beko, potaya damga vurdu. Son 10 yılda yedinci defa THY Euroleague’de Final Four’a kalan Kanarya, yarı finalde Panathinaikos’u devirdikten sonra finalde de Monaco’yu parkeye gömerek tarihinde ikinci defa basketbolda kulüpler düzeyindeki en büyük kupaya uzandı.

İlk defa Avrupa’nın dışında BAE’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen organizasyonda sarı lacivertliler Fransız ekibi karşısında muhteşem bir mücadele ortaya koydu. Maça iyi başlayamayan Kanarya, sonrasında toparlanıp hâkimiyeti eline aldı.

MONACO'YA GEÇİT YOK

Euroleague tarihinin en skorer oyuncusu Mike James’e ve en fazla asist yapan oyuncusu Nick Calathes’e sahip olan Monaco karşısında üst düzey bir performans sergileyen temsilcimiz, ikinci çeyrekten itibaren kontrolü elinde tuttu.

Üçüncü çeyrekte erken faul problemine girmemize rağmen savunma direncini koruyan Fenerbahçe, Guduric’in 8 sayılık etkili performansıyla son bölüme 54-51 önde girdi. Rakibine kolay sayı imkânı vermeyen Kanarya son periyotta konsantrasyonunu kaybetmedi ve 81-70’lik skorla şampiyonluğa uzandı.

GUDURİC DUYGULANDI

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Marko Guduric, “İşte bu! İşte bu! Tüm kariyerim boyuncu bunu bekledim. Şu an bir şeyler söylemek zor. Çok gururluyum. Çok mutluyum. Sadece bu kadar. Şu an söyleyebileceklerim bundan ibaret” ifadelerini kullanırken, doyasıya kutlama yaptı.

ALİ KOÇ’TAN İMALI SÖZLER

F.Bahçe Başkanı Ali Koç zaferin ardından, “Tarihî bir gece. İkinci şampiyonluğumuz. İnşallah devamı gelir” derken, “Herkesin olağanüstü bir emeği var. Teknik ekibe ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Camiamıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. En çok da bu gece kazanmamızı isteyen Fenerbahçelilere armağan olsun” sözlerini kullandı.

EFSANE BAŞKANDAN MESAJ

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım “Sekiz yıl önce ülkemize Avrupa’nın en büyük kupasını getiren takımımız, bu gururu camiamıza ve ülkemize bir kez daha yaşatmıştır. Başkan Ali Koç ve başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius ile oyuncularımıza teşekkür ediyorum” mesajını paylaştı.

SARUNAS JASİKEVİCİUS BÜYÜK GURUR YAŞIYOR

Fenerbahçe Beko’nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, “Çok kalp kırıklığı yaşadım. Ama bu oyuncularla beraber başardım. Çok girdim maç içinde sahaya. Oyuncularımı çok uyardım. Hepimiz çok gururluyuz. Hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşıyorum. Şampiyonluğu taraftarımıza hediye ediyoruz” dedi.

BU ONUR SARAS'IN

Öte yandan F.Bahçe’nin koçu Sarunas Jasikevicius, Euroleague tarihine geçti. Modern basketbol tarihinde hem oyuncu hem de koç olarak Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı kupasını kazanan tek isim olan Litvanyalı başantrenör, eski takım arkadaşı Vasilis Spanulis’i alt etmeyi başardı.

EUROLEAGUE'E TÜRK DAMGASI

Türkiye; Euroleague’in en başarılı ülkelerinden birisi oldu. Basketbolun 1 numaralı organizasyonunda son sekiz yılda şampiyonluk kupası dört kere Türkiye’ye geldi. Fenerbahçe 2017 ve 2025’te, Anadolu Efes de 2021 ve 2022’de şampiyonluk kupasına uzandı.

SON 8 YILDA 4 KUPA