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Karar verildi! Vincenzo Montella imzayı atıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Teknik Direktör, TFF, İmza Töreni, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör olan Vincenzo Montella'nın sözleşmesi uzatılıyor. Federasyon, törenin gününü ve saatini açıkladı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sözleşmesi yenileniyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 2023 yılının Eylül ayından bu yana ay yıldızlı ekibin başında bulunan İtalyan teknik adamın sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin 30 Haziran Pazartesi günü tören düzenleneceği belirtildi.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek imza töreninin saat 13.00'te başlayacağı aktarıldı.

23 MAÇTA 12 GALİBİYET, 7 YENİLGİ

A Milli Takım ile 23 maça çıkan Montella; 12 galibiyet, 7 yenilgi ve 4 beraberlik alarak maç başına 1.74 puan ortalaması yakaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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