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    • Muleka kara kartalı çeyrek finale uçurdu! Beşiktaş Antalyaspor karşısında zaferle ayrıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Muleka kara kartalı çeyrek finale uçurdu! Beşiktaş Antalyaspor karşısında zaferle ayrıldı

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Antalyaspor, Beşiktaş’ı ağırladı. Beşiktaş geriden geldiği karşılaşmada Muleka'nın golleriyle rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

    Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçları kapsamında bugün Antalyaspor Beşiktaş'ı ağırladı. Heyecan dolu maçta Beşiktaş, Muleka'nın golleriyle çeyrek finale adını yazdırdı. 

    İLK GOL ANTALYA'DAN

    Sergen Yalçın'ın ekibi Antalyaspor, Fernando Santos'un çalıştırdığı Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Antalyaspor sahasında zorlu rakibi Beşiktaş karşısında Btytqi'nin golüyle öne geçti. 

    MULEKA OYUNA GİRDİ GOLÜNÜ ATTI

    Jackson Muleka karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil oldu. Muleka 71. dakikada attığı golle karşılaşmada eşitliği sağladı. 88. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Muleka takımına hem galibiyet hem de çeyrek final golünü getirdi.

    İşte maçtan dakika dakika önemli anlar

    Maçtan dakikalar (İlk yarı)

    7. dakikada Antalyaspor savunmasının hatasında topu önünde bulan Cenk Tosun'un sert şutunu kaleci kornere çeldi.
    16. dakikada Umut Meraş’ın soldan altıpas içine ortasında Semih Kılıçsoy’un kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.
    30. dakikada Güray Vural’ın sol kanattan ceza alanı içine ortasında Btytqi topu ağlara gönderdi. 1-0
    37. dakikada Bünyamin’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Buksa’nın vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

    Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

    50. dakikada Safuri’nin sol kanattan ceza alanı içine ortasında Buksa’nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
    61. dakikada Muleka’nın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Rashica’nın sert şutu kaleyi bulmadı.
    71. dakikada Rashica’nın sağ kanattan altpas içine ortasında Muleka kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1
    88. dakikada Cenk Tosun’un ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Muleka, kaleciyi de geçtikten sonra topu boş filelere yolladı. 1-2

    Gol: Bytyqi (dk. 30) (Antalyaspor), Muleka (dk.71 ve 88) (Beşiktaş)

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Spor > Muleka kara kartalı çeyrek finale uçurdu! Beşiktaş Antalyaspor karşısında zaferle ayrıldı
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