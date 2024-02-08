Ali Koç sol bek transferi için görüşmelere başladı karşısına Beşiktaş'ın 32 yıl önceki yıldızı çıktı

Transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala takıma sol bek takviyesi yapmak isteyen Ali Koç'un Güney Koreli yıldızla görüşmelere başladığı belirtildi. Kim Min Jae'den oldukça memnun kalan Koç'un 25 yaşındaki futbolcuyu istediği kaydedilirken, transferde Kızılyıldız'ın da devrede olduğu bildirildi.

Ferdi Kadıoğlu'nun inanılmaz yükselişi, Oosterwolde'nin sol stopere evrilmesi üzerine sol bek arayışlarına çıkan Fenerbahçe Kim Min Jae'nin milli takımdan yakın arkadaşı Seol Young-Woo ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Kim Min-Jae’nin ardından ikinci bir Güney Koreli hamlesi yapmayı planlıyor. Bu isim Güney Kore ekibi Ulsan Hyundai'nin 25 yaşındaki sol beki Seol Young-Woo....

Kore basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Kore Milli Takımı’nın sol beki Seol Young-Woo için kulübü Ulsan Hyundai’ye teklifte bulundu. Young-Woo’nun sağ bek olmasına rağmen sol bek pozisyonunda da oynayabildiği, Güney Kore Milli Takımı’nda da sol bekte görev aldığı ifade edildi. 1,80’lik oyuncunun, Avrupa’ya transfer olmak istediği de kaydedildi. 25 yaşındaki bek oyuncusunun, Sırbistan ekibi Kızılyıldız’dan da resmi teklif aldığı belirtildi.

Fenerbahçe’nin transfer etmek için teklifte bulunduğu belirtilen Seol Young-Woo, Sarı-Lacivertliler’in Çin ekibi BJ Guoan’dan transfer ettiği Kim Min Jae’nin vatandaşı. 2022/2023 sezonunda kulübü Ulsan Hyundai ile 34 maça çıkan Seol Young-Woo, takımıyla 3 gol ve 4 asistlik performans gösterdi. Güney Kore’de lig Mart ayında başlayacağı için oyuncu henüz kulübü ile lig maçına çıkmadı. Bu sezon Asya Şampiyonlar Ligi’nde 4 mücadelede yer alan futbolcu, 1 maçta sarı kart gördü.

Tecrübeli futbolcuyu 1992'de Beşiktaş'ta orta sahada görev alan Mitar Mrkela'nın da istediği belirtilirken, Kızılyıldız'ın Güney Koreli oyuncu için girişimlere başladığı bildirildi. Mrkela, Sırbistan kulübünde şu anda Sportif Direktörlük yapıyor.