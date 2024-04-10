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Kenan Yıldız '10' oluyor! Juventus'un planı ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kenan Yıldız, Juventus'un en değerli oyuncuları arasına girdi. Siyah-Beyazlı kulüp, 18 yaşındaki yıldız oyuncuya 10 numaralı formayı emanet ederek, sözleşmesini uzatmak istiyor.

Juventus, 2029'a kadar geçerli Yeni Sözleşme imzalamayı planladığı Kenan Yıldız'a, 2024-25 sezonunda 10 numaralı formayı emanet etmeye hazırlanıyor.

10 NUMARA KENAN YILDIZ'A

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, siyah-beyazlı taraftarların da büyük ilgi gösterdiği 18 yaşındaki forvet oyuncusuna son dönemde Avrupa kulüplerinin ilgisinin ardından Juventus yeni bir kontrat imzalayarak Kenan’ı kadroda tutmanın planlarını yapıyor. İtalyan ekibinde 15 numaralı formayı giyen hücum oyuncusunun yeni sözleşmenin ardından 10 numaralı formayı giymesi bekleniyor.

Kenan Yıldız '10' oluyor! Juventus'un planı ortaya çıktı - 1. Resim

BALLON D'OR ADAYI OLACAĞINA EMİNİM

Takım arkadaşlarının övgüyle bahsettiği Kenan Yıldız için Juventus kalecisi Wojciech Szczesny, "Kenan Yıldız'ın 5 yıl içinde Ballon d'Or'a (Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü) aday olacağına eminim. Birçok oyuncuyla oynadım ama onun kadar yetenekli birini hiç görmedim" ifadelerini kullanmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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