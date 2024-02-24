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    • Haberler > Spor > Kenan Yıldız için 80 milyon euro! Türk futbolcu dünya tarihine geçecek

    Kenan Yıldız için 80 milyon euro! Türk futbolcu dünya tarihine geçecek

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kenan Yıldız için 80 milyon euro! Türk futbolcu dünya tarihine geçecek
    Kenan Yıldız, Juventus, Transfer, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Kenan Yıldız için İngiltere Premier Lig ekipleri devreye girmişti. Türk yıldızı satmaya yanaşmayan İtalyan devinin 80 milyon euro ödenmesi halinde ayrılmasına izin vereceği öne sürüldü.

    A Milli Takım kadrosunda da yer alan Juventuslu Kenan Yıldız için Avrupa devleri sıraya girdi.

    Türk yıldızın gelişimini yakından takip eden İngiliz kulüplerin, transfer teklifi yapacağı iddia ediliyor. 

    Kenan'ı en az 2 sene daha takımda tutmak isteyen İtalyan devinin, belirlediği bonservis bedeli belli oldu.

    Tuttosport'un haberine göre Juventus, Kenan Yıldız için en az 80 milyon euro isteyecek.

    Kenan Yıldız için 80 milyon euro! Türk futbolcu dünya tarihine geçecek - 1. Resim

    KENAN YILDIZ TARİHE GEÇEBİLİR

    2015 yılında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euro bedelle transfer olan Arda Turan, en yüksek bonservis bedeli ödenen Türk futbolcu olmuştu.

    Avrupa devlerinin yakın takibinde olan Kenan Yıldız, bu rakamın üzerine çıkması halinde yeni rekorun sahibi olacak.

    İtalya'da bu sezon 24 resmi maça çıkan 18 yaşındaki yıldız, 5 gol ve 1 asist katkısında bulundu.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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