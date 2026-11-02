Kimi Antonelli, Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu oldu

Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, Meksika Grand Prix'sini 3. sırada tamamlayarak 2026 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluğunu garantiledi. 20 yaş 68 günlükken şampiyonluğa ulaşan Antonelli, Vettel'in 2010'dan bu yana elinde tuttuğu en genç dünya şampiyonu rekorunu kırdı.

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Formula 1'de sezonun 19. yarışı olan Meksika Grand Prix'sine 5. sıradan başlayan İtalyan pilot Kimi Antonelli, yarışı 3. sırada bitirerek sezonun bitimine 4 yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.

FORMULA 1 TARİHİNİN EN GENÇ ŞAMPİYONU

20 yaş 68 günlükken şampiyonluğa ulaşan Antonelli, Sebastian Vettel'in 2010'dan bu yana elinde tuttuğu en genç dünya şampiyonu rekorunu kırdı.

73 YIL SONRA İLK İTALYAN

Andrea Kimi Antonelli, 1953'te Alberto Ascari'den bu yana Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı kazanan ilk İtalyan pilot oldu. Formula 1'in 1950'deki ilk şampiyonu Giuseppe Farina ve 1952 ile 1953 yıllarında üst üste iki kez şampiyon olan Alberto Ascari'nin ardından, İtalyanlar ilk kez bir dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Kimi Antonell

"ÖLENE KADAR BU ANLAR BENİMLE YAŞAYACAK"

Şampiyonluk sonrası büyük mutluluk yaşayan İtalyan pilot, "Başardık! Mercedes ve ailem olmasa başaramazdım. Minnettarım... Ölene kadar bu anlar benimle yaşayacak. Neler olduğunu anlamaya çalışıyorum. İnanılmaz bir sezon oldu. Bu podyumu Max ve Lewis ile paylaşmak hakikaten inanılmazdı. Bu hafta sonu biraz daha gergindim. Şu an çok mutluyum. Şu anda sezonun kalanının tadını çıkarabilirim." diye konuştu.

"KİMİ, HARİKA BİR SEZON GEÇİRDİ"

Antonelli'yi şampiyonluğundan dolayı kutlayan Verstappen, "İnanılmaz. Kimi, harika bir sezon geçirdi. Bunu başarması çok etkileyici. Onu takımı ve ailesiyle kutlarken görmek çok mutlu ediciydi. Gelecek sene Kimi ile keyifli bir savaş vermeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.

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