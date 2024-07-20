Kimse bunu Arda Güler'den beklemiyordu! İspanya'ya birlikte geldiği 4 çalışanını işten çıkardı

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, yeni sezon öncesi önemli bir karar alarak hayatında büyük değişiklikler yapma yoluna gitti. A Milli Takımımızın yetenekli oyuncusu, La Liga'da geçen sezonun son haftalarında bulduğu forma şansını, yeni sezonda da devam ettirmeyi hedefliyor.

Fanatik'te yer alan habere göre, Arda Güler, Türkiye'den yanında getirdiği 6 çalışanın 4'ü ile yollarını ayırdı. İşten çıkarılanlar arasında Türk aşçı da bulunuyor. Bu karar, genç yıldızın yaşantısında köklü değişiklikler yapma isteğinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

YAŞAM TARZINI DEĞİŞTİRİYOR

Arda Güler'in aldığı bu kararın ardında, yaşadığı kas sakatlıklarının tekrarlamaması için beslenme düzeni başta olmak üzere tüm yaşam tarzını değiştirme amacı yatıyor. Genç oyuncu, bu değişikliklerle birlikte daha sağlıklı bir yaşam sürmeyi ve sahada daha fazla süre almayı planlıyor

İspanyol gazeteci Naninho, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda; "Arda Güler, Türkiye'den güvendiği altı kişiyi Madrid'de kendisiyle birlikte çalışmaları için getirmişti. Bunlardan dördü artık orada değil. Bunlardan biri de aşçı. Arda Güler'in geçirdiği kas sakatlıkları, onun tüm çalışma metodolojisini değiştirmek istemesine neden oldu" dedi.