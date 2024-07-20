Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Kimse bunu Arda Güler'den beklemiyordu! İspanya'ya birlikte geldiği 4 çalışanını işten çıkardı

Kimse bunu Arda Güler'den beklemiyordu! İspanya'ya birlikte geldiği 4 çalışanını işten çıkardı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Kimse bunu Arda Güler&#039;den beklemiyordu! İspanya&#039;ya birlikte geldiği 4 çalışanını işten çıkardı

Spor Haberleri

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, yeni sezon öncesi önemli bir karar alarak hayatında büyük değişiklikler yapma yoluna gitti. A Milli Takımımızın yetenekli oyuncusu, La Liga'da geçen sezonun son haftalarında bulduğu forma şansını, yeni sezonda da devam ettirmeyi hedefliyor.

Fanatik'te yer alan habere göre, Arda Güler, Türkiye'den yanında getirdiği 6 çalışanın 4'ü ile yollarını ayırdı. İşten çıkarılanlar arasında Türk aşçı da bulunuyor. Bu karar, genç yıldızın yaşantısında köklü değişiklikler yapma isteğinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kimse bunu Arda Güler'den beklemiyordu! İspanya'ya birlikte geldiği 4 çalışanını işten çıkardı - 1. Resim

YAŞAM TARZINI DEĞİŞTİRİYOR

Arda Güler'in aldığı bu kararın ardında, yaşadığı kas sakatlıklarının tekrarlamaması için beslenme düzeni başta olmak üzere tüm yaşam tarzını değiştirme amacı yatıyor. Genç oyuncu, bu değişikliklerle birlikte daha sağlıklı bir yaşam sürmeyi ve sahada daha fazla süre almayı planlıyor

Kimse bunu Arda Güler'den beklemiyordu! İspanya'ya birlikte geldiği 4 çalışanını işten çıkardı - 2. Resim

İspanyol gazeteci Naninho, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda; "Arda Güler, Türkiye'den güvendiği altı kişiyi Madrid'de kendisiyle birlikte çalışmaları için getirmişti. Bunlardan dördü artık orada değil. Bunlardan biri de aşçı. Arda Güler'in geçirdiği kas sakatlıkları, onun tüm çalışma metodolojisini değiştirmek istemesine neden oldu" dedi.

Düzenleyen:  - Spor
Giresun'daki sel binayı karton gibi katladı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
FIFA'dan tartışmalı karar! Filistin'in başvurusunu geri çevirip, İsrail'e kapı açtılar - SporFIFA'dan tartışmalı karar! İsrail'e engel olamadılarHacıosmanoğlu yol haritasını belirledi: Kavga bitecek, adalet gelecek - SporHacıosmanoğlu yol haritasını belirlediAli Koç'tan En-Nesyri'ye: 'Sabrımız taşmak üzere, 48 saat verdim.." - Spor"Sabrımız taşmak üzere, 48 saat verdim..."Jose Mourinho yıldız orta sahayı İngiltere'de buldu! Görüşmeler başladı - SporFenerbahçe rotayı İngiltere'ye çevirdi! Çalışmalar başladıTrabzonspor'un planı hazır! Onauchu olmazsa Origi - SporTrabzonspor'un planı hazır! Onauchu olmazsa OrigiBeşiktaş dur durak bilmiyor! Paris Saint Germain'in yıldızı için çalışmalar başladı - SporBeşiktaş'tan bomba transfer hamlesi!
Sonraki Haber Yükleniyor...