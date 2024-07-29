Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Klasik Yay Erkek Milli Takımı Kolombiya'yı yenerek çeyrek finale çıktı

Klasik Yay Erkek Milli Takımı Kolombiya'yı yenerek çeyrek finale çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Klasik Yay Erkek Milli Takımı Kolombiya&#039;yı yenerek çeyrek finale çıktı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Paris Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında Kolombiya ile karşı karşıya geldi. Rakibini 5-4 mağlup eden milliler, çeyrek finalde Hindistan'ın rakibi oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Kolombiya'yı 5-4 mağlup etti.

Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım; Andres Vera Hernandez, Jorge Enriquez ve Santiago Arcila'nın oluşturduğu Kolombiya'yla karşılaştı.

İlk seti kaybeden milliler daha sonra üst üste 2 set kazanarak 4-2 öne geçti.

Dördüncü seti Kolombiya kazanırken, son sette milli sporcular atışlarda gösterdiği başarıyla skoru 5-4 yaparak çeyrek finale yükseldi.

Klasik Yay Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Hindistan ile bugün karşılaşacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Prens Selman'ın fotoğraflarını kullanmışlardı: Ortaköy'deki hanutçuların cezası kesildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Filenin Sultanları Hollanda'yı 2-0'dan geri gelip yendi! Paris'te müthiş galibiyet - SporFilenin Sultanları 2-0'dan müthiş geri döndüParis'te zafer peşinde! Olimpiyatlarda yarışan ilk Türk kadın milli kürekçi: Elis Özbay - SporParis'te yarışan ilk Türk kadın milli kürekçi: Elis ÖzbayTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem sözleri! Büyük alkış aldı - SporTFF'den yabancı hakem kararı! Ayakta alkışlandıFenerbahçe Avrupa'da 272. sınavında Lugano'yu konuk ediyor - SporAvrupa'da 272. sınav! F.Bahçe'nin rakibi LuganoKaan Ayhan, EURO 2024 sonrası ilk defa açıkladı: Samimi konuşacağım, yaşananlar beni üzdü - SporKaan Ayhan, EURO 2024 sonrası açıkladı: Yaşananlar beni üzdüYusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi finale çıkarak ilk madalyayı garantiledi - SporParis'te ilk madalyayı garantiledik! Dikeç-Tarhan finalde
Sonraki Haber Yükleniyor...