Klasik Yay Erkek Milli Takımı Kolombiya'yı yenerek çeyrek finale çıktı

Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı 29 Temmuz 2024 12:36 - Güncelleme: 29 Temmuz 2024 12:46 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Anadolu Ajansı

Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Paris Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında Kolombiya ile karşı karşıya geldi. Rakibini 5-4 mağlup eden milliler, çeyrek finalde Hindistan'ın rakibi oldu.