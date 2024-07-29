Klasik Yay Erkek Milli Takımı Kolombiya'yı yenerek çeyrek finale çıktı
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Paris Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında Kolombiya ile karşı karşıya geldi. Rakibini 5-4 mağlup eden milliler, çeyrek finalde Hindistan'ın rakibi oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Kolombiya'yı 5-4 mağlup etti.
Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım; Andres Vera Hernandez, Jorge Enriquez ve Santiago Arcila'nın oluşturduğu Kolombiya'yla karşılaştı.
İlk seti kaybeden milliler daha sonra üst üste 2 set kazanarak 4-2 öne geçti.
Dördüncü seti Kolombiya kazanırken, son sette milli sporcular atışlarda gösterdiği başarıyla skoru 5-4 yaparak çeyrek finale yükseldi.
Klasik Yay Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Hindistan ile bugün karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı