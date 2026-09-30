Konya'da Filistin gecesi! Dostluk maçı 2-2 sona erdi

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan dostluk maçında 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada Filistin'e destek mesajları verildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İslam İşbirliği Gençlik Başkenti Konya'da, Konyaspor ile Filistin Milli Takımı dostluk maçında karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlı taraftarlar, "Evimiz evinizdir" mottosuyla Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nu doldurdu.

Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetirken, yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı ve Arif Dilmeç yaptı.

Konyaspor karşılaşmaya Bahadır Güngördü, Ahmet Oğuz, Rayyan Baniya, Awaziem, Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Ömer Çobanoğlu, Deniz Türüç, Gonçalves, Dompe ve Mustafa Muhammed 11'iyle başladı.

Filistin Milli Takımı'nın ilk 11'inde ise Martin Antonio Aras, Ali Rabei, Tareq Basem Mohammad Awawda, Omar Ali Tawfiq Badarneh, Mohammed Hasn Rajab Sandouqa, Samer Mustafa Ramdan Zubayda, Omar Mahmoud Araft Hasanan, Anas Khairaldin Mohammed Baniowda, Bakir Mahmoud, Tamer Amin Ibsais ve Machur Ivan Yunes yer aldı.

Konyada Filistin gecesi! Dostluk maçı 2-2 sona erdi

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Karşılaşmanın ilk golü henüz 2. dakikada Konyaspor'dan geldi. Melih İbrahimoğlu, yeşil-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.

Filistin Milli Takımı'ndan Sandouqa, 12. dakikada skoru 1-1'e getirdi. Aynı oyuncu 25. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi.

Konyaspor ise 28. dakikada Mustafa Muhammed'in golüyle skoru yeniden eşitledi. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

TARAFTARLARDAN FİLİSTİN KOREOGRAFİSİ

Karşılaşma öncesinde Konyaspor taraftarları Filistin'e destek amacıyla koreografi hazırladı. Koreografide "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" ifadesi yer aldı.

Statta bulunan reklam panolarında da Filistin ve Gazze'ye ilişkin çeşitli mesajlar gösterildi.

Konyada Filistin gecesi! Dostluk maçı 2-2 sona erdi

KARŞILAŞMA 89. DAKİKADA SONA ERDİ

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki mücadele, "Filistin özgür olana kadar ertelenmiştir" anonsuyla 89.59'da tamamlandı.

Karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve protokol üyeleri tarafından Filistin Milli Takımı oyuncularına çiçek takdim edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala