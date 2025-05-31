Konyaspor maçının ardından olay sözler! Skriniar'dan flaş açıklama

Fenerbahçe’nin yıldız savunmacısı Milan Skriniar, Konyaspor galibiyetinin ardından dikkat çeken ifadeler kullandı. Slovak oyuncu, Dzeko ve Tadic'e veda mesajı verirken, "Fenerbahçe’yi hep güzel hatırlayacağım" dedi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, sahasında Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle kapattı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin tecrübeli stoperi Milan Skriniar'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Slovak futbolcu, taraftara teşekkür ederken, takımdan ayrılan Edin Dzeko ve Dusan Tadic için de duygusal mesajlar verdi.

"FENERBAHÇE'Yİ HEP GÜZEL HATIRLAYACAĞIM"

"Fenerbahçe'yi hep güzel hatırlayacağım" diyen Skriniar, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk günden itibaren müthiş bir destek gördüm. Herkes bana çok yardımcı oldu. Saha içinde her zaman elimden geleni yaptım ama sezon sonu şampiyonluk gelmediği için üzgünüm. Buna rağmen burada çok güzel anılar biriktirdim. Fenerbahçe'yi hep güzel hatırlayacağım."

Dzeko ve Tadic'in ayrılığı hakkında da konuşan Skriniar, "Dzeko ve Tadic büyük profesyoneller. Onlar çok yakın arkadaşlarım. Onlara bundan sonraki kariyerlerinde en iyisini diliyorum" dedi.

Son olarak "Fenerbahçe'yi hep güzel hatırlayacağım" ifadesinin veda anlamında kullanılıp kullanılmadığı sorulan Skriniar, "Veda anlamında değil, sadece burada geçirdiğim güzel zamanları ifade etmek için söyledim. Şimdi milli takıma gideceğim ve ardından kulüple görüşmelerimiz olacak" diyerek sözlerini tamamladı.