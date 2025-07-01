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Konyaspor'un transfer planı belli oldu! 4 bölgeye takviye yapılacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Konyaspor&#039;un transfer planı belli oldu! 4 bölgeye takviye yapılacak
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Konyaspor'da transfer dönemi resmen başladı. Sağ bek, stoper, orta saha ve kanat mevkileri için çalışmalar sürüyor. Yönetim'in düşük maliyetli, yüksek verimli oyuncular peşinde olduğu öğrenildi.

SPOR MERKEZİ - Konyaspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Kulüp Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeşil-beyazlıların transfer tahtasının resmen açıldığını duyurdu. 

Konyaspor'un transfer planı belli oldu! 4 bölgeye takviye yapılacak - 1. Resim

Teknik direktör Recep Uçar ile yapılan planlamalar doğrultusunda Konyaspor’un transfer hedefi olan mevkiler belli oldu. Sağ bek, Adil Demirbağ'ın ayrılığı ihtimaline karşı stoper, orta saha ve kanat bölgesine yapılacak transferlerle yeşil-beyazlı ekip kadrosunu güçlendireceği öğrenildi. 

Konyaspor'un transfer planı belli oldu! 4 bölgeye takviye yapılacak - 2. Resim

Konyaspor Yönetimi, kulübün ekonomik şartlarını göz önünde bulundurarak en düşük maliyetle en yüksek katkıyı sağlayabilecek oyunculara yöneldiği kaydedildi. Afrika ve Güney Amerika'dan farklı scout ekipleriyle çalışma gerçekleştiren Konya temsilcisi, takıma hızlı bir şekilde uyum sağlayacak oyuncuları transfer etmek istiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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