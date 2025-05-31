Kostic'ten Fenerbahçe'ye veda gibi mesaj! Geleceği için konuştu

Fenerbahçe'nin Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic, Konyaspor maçının ardından geleceğine dair konuştu. Tecrübeli oyuncunun sözleri veda sinyali olarak yorumlandı.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle noktaladı. Mücadelenin ardından Filip Kostic, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İlgili Haber Fenerbahçe sezonu galibiyetle kapattı! Konyaspor karşısında geriden geldi

Kostic, "Sezon sona erdi. Netice itibariyle bakarsak, gerçekten üzgünüz. Fenerbahçe'ye şampiyonluk için gelmiştim. Bu camianın, takımın bir parçası olduğum için mutlu hissediyorum. Fenerbahçe taraftarını görmek ve birlikte oynamak benim için harika hisler barındırdı. Onları da anlıyorum. Bizlerde de hayal kırıklığı var, kaçan şampiyonluk nedeniyle" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Umarım Fenerbahçe gelecek yıl şampiyon olur. Bunu hak ediyor. Fenerbahçe için en iyisini dilerim ve isterim."

Yayıncı kuruluş muhabirinin "Bu veda açıklaması mı?" sorusuna ise, "Şu anda karar vermesi zor. Şu an bunun kararını veremem. Juventus'a dönüp iki hafta içinde Dünya Kupası'nda oynayacağım. Bu kulübün parçası olduğum için kendimi iyi ve mutlu hissettim. Umarım Fenerbahçe taraftarlarını mutlu etmişimdir" şeklinde cevap verdi.