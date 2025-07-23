Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Kulüp bulamayınca... Musrati rest çekti

Kulüp bulamayınca... Musrati rest çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kulüp bulamayınca... Musrati rest çekti
Transfer, Ayrılık, Maaş, Bonservis, Teknik Direktör, Ole Gunnar Solskjaer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni teknik direktör Solskjaer’in kadro planlamasında yer almayan Musrati, kulüpten ayrılmak için iki yıllık maaşını talep etti. Beklediği teklifleri bulamayan Libyalı futbolcu, yönetimi zora soktu.

Takımın başına geçen Ole Gunnar Solskjaer'in kadroda düşünmediği isimler arasında yer alan Al Musrati, ayrılık için yüksek bir talepte bulundu. Libyalı orta saha, sözleşmesinin feshedilmesi halinde kalan iki yıllık maaşının tamamını almak istiyor.

Kulüp bulamayınca... Musrati rest çekti - 1. Resim

Geçtiğimiz sezon 11 milyon euroya transfer edilen Musrati, yıllık 2,5 milyon euro kazanıyor. Beklediği transfer tekliflerini alamayan deneyimli futbolcu, bonservissiz ayrılmak için toplam 5 milyon euro talep ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dünya saatten hızlı döndü... Bir saniye silinecek!16 Avrupa ülkesinin nüfusundan fazla! Ambulanslar 6 ayda 3 milyon hasta taşıdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri düğümü çözdü: Inter'de kalacak! - SporHakan Çalhanoğlu'nun menajeri düğümü çözdü: Inter'de kalacak!İbrahim Hacıosmanoğlu: "Stat güvenliği önceliğimizdir" - Sporİbrahim Hacıosmanoğlu: "Stat güvenliği önceliğimizdir"Ole Gunnar Solskajer, Emerson Royal ile yapılan anlaşmayı bozdu! Tercihim Vazquez - SporOLE, Royal ile yapılan anlaşmayı bozdu!Galatasaray ile Shakhtar Donetsk arasındaki Tete davası sonuçlandı - SporGalatasaray ile Shakhtar Donetsk arasındaki Tete davası sonuçlandıİstanbulspor, genç stoperi renklerine bağladı - Sporİstanbulspor, genç stoperi renklerine bağladıGalatasaray bombayı patlatıyor: Enzo Millot geliyor! - SporGalatasaray bombayı patlatıyor: Enzo Millot geliyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...