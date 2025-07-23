Kulüp bulamayınca... Musrati rest çekti

Yeni teknik direktör Solskjaer’in kadro planlamasında yer almayan Musrati, kulüpten ayrılmak için iki yıllık maaşını talep etti. Beklediği teklifleri bulamayan Libyalı futbolcu, yönetimi zora soktu.

Takımın başına geçen Ole Gunnar Solskjaer'in kadroda düşünmediği isimler arasında yer alan Al Musrati, ayrılık için yüksek bir talepte bulundu. Libyalı orta saha, sözleşmesinin feshedilmesi halinde kalan iki yıllık maaşının tamamını almak istiyor.

Geçtiğimiz sezon 11 milyon euroya transfer edilen Musrati, yıllık 2,5 milyon euro kazanıyor. Beklediği transfer tekliflerini alamayan deneyimli futbolcu, bonservissiz ayrılmak için toplam 5 milyon euro talep ediyor.