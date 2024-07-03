Leonardo Bonucci'nin yeni adresi belli oldu! Antrenör olarak devam edecek...

Fenerbahçe'ye 2023/2024 sezonunun devre arasında katılan Leonardo Bonucci'nin, İtalya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak göreve başlayacağı bildirildi.

Calcio Tuttosport'un haberine göre, Bonucci'nin Azzurri'ye dönüşü yakın. Haberde, "Leonardo Bonucci'nin Azzurri'ye dönüşü hızla yaklaşıyor. Ancak bu sefer oyuncu olarak değil, yardımcı antrenör olarak geri dönüyor. Almanya'da onun gibi bir liderin eksikliği hissedilse de, bu onun yeni kariyerinin ilk adımı olacak" ifadelerine yer verildi.

Bonucci ve İtalya Teknik Direktörü Spalletti arasında güçlü bir saygı ilişkisi bulunduğu ve bu ilişkinin Almanya'da yüz yüze görüşmelerle pekiştirildiği belirtildi. Bonucci'nin teknik katkılarının yanı sıra, motivasyonel ve deneyimsel destek sağlamak için genç Azzurri oyuncuları için hayati bir rol oynayacağı vurgulandı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Union Berlin'den bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Bonucci, futboldan emekli olduğunu açıklamıştı. İtalyan basını, Bonucci'nin yeni görevini duyurarak sürpriz bir gelişmeye dikkat çekti.

2005 yılında Inter U19 Takımı'na transfer olan Bonucci, ardından Pisa, Genoa, Bari, Juventus, Milan ve Union Berlin formalarını giydi. Devre arasında Union Berlin'den ayrılarak Fenerbahçe'ye katılan deneyimli savunmacı, sarı-lacivertli formayla 13 maçta görev alarak bir asist yaptı.

37 yaşındaki Bonucci'nin, futbol kariyerine son vermesinin ardından antrenörlük kariyerine adım atarak İtalya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak göreve başlayacağı bildirildi. Bu yeni görev, onun kariyerinde yeni bir sayfa açacak.