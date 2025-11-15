2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Almanya'nın Lüksemburg'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada etkili bir performans sergileyen ve ilk golün asistini yapan Leroy Sane, ülkesinde tartışmaya neden oldu. Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Leroy Sane'yi kadroya almama kararını sık sık eleştiren Alman futbol efsanesi Lothar Matthaus ile canlı yayında tartıştı.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Almanya'nın Lüksemburg'u 2 golle geçtiği karşılaşmada Leroy Sane, performansıyla göz doldururken maçın ardından tartışmanın konusu oldu.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Galatasaray'a transfer olduktan sonra uzun süre Almanya Milli Takımı'na davet almayan Sane, ilk 11'de başladığı Lüksemburg maçında etkili bir performans sergileyerek kendisini çağırmayan hocası Nagelsmann'ı pişman etti.

Etkili oyununu bir de asistle süsleyen Sane, direği geçemediği pozisyonda gole çok yaklaşırken mücadelenin ardından tartışmaya neden oldu.

EFSANE İLE TARTIŞTI

Karşılaşmanın ardından Sky Sports'taki canlı yayına katılan Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Sane'yi kadroya almama kararını sık sık eleştiren Alman futbol efsanesi Lothar Matthaus ile tartıştı.

Leroy Sane, Almanyayı karıştırdı: Canlı yayında tartışma çıktı

"ÜZERİNDE BASKI YARATSA DA NORMAL"

Leroy Sane'nin kadroda olup olmayacağına kendisinin karar vereceğini söyleyen Nagelsmann, "Sonuçta onun nasıl oynadığını değerlendiren benim. Bu onun üzerinde baskı yaratsa da normal. Dünya Kupası elemelerinde hepimizin baskısı var. Fırsatı kullanıp kullanmadığına bakıyorum. Kriterler teknik ekibin içinde kalır." diye konuştu.

"HER ZAMAN AYNI DÜŞÜNMEK ZORUNDA DEĞİLİZ"

Nagelsmann'ın açıklamalarının ardındans öz alan Matthaus, "Ben böyle şeyleri daha çok içeride çözerim. Bu açıklamalar oyuncunun üzerinde çok fazla baskı yaratıyor. Leroy'un kamuoyunda nasıl algılandığını hepimiz biliyoruz. Ama Julian onu daha iyi tanıyor. Her zaman aynı düşünmek zorunda değiliz." sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.

EMRAH TAŞÇI

Haberle İlgili Daha Fazlası