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Lincoln Henrique kıymete bindi! Talipleri çoğaldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Lincoln Henrique kıymete bindi! Talipleri çoğaldı
Lincoln Henrique, Fenerbahçe, Hull City, Transfer, Sao Paulo, Antalyaspor, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hull City’deki kiralık dönemini tamamlayan Lincoln Henrique’nin kulübü Fenerbahçe, 26 yaşındaki oyuncuyu satış listesine aldı. İlk talip Antalyaspor oldu, şimdi de Sao Paulo devreye girdi.

Fenerbahçe'den Hull City'e kiralık olarak gönderilen Lincoln Henrique, İngiltere'den döndü ve transfer süreci yeniden başladı. 

Lincoln Henrique kıymete bindi! Talipleri çoğaldı - 1. Resim

Sarı lacivertlilerin sözleşmesi devam etmesine rağmen satış listesine koyduğu 26 yaşındaki sambacının Brezilya’ya dönmeye sıcak baktığı ancak nihai kararını önüne koyulacak rakama göre vereceği öğrenildi. 

Bu sezon Hull City formasıyla çıktığı 11 maçta 1 asistlik performans sergileyen Brezilyalı oyuncu, 415 dakika süre aldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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