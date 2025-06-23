Lincoln Henrique kıymete bindi! Talipleri çoğaldı

Hull City’deki kiralık dönemini tamamlayan Lincoln Henrique’nin kulübü Fenerbahçe, 26 yaşındaki oyuncuyu satış listesine aldı. İlk talip Antalyaspor oldu, şimdi de Sao Paulo devreye girdi.

Fenerbahçe'den Hull City'e kiralık olarak gönderilen Lincoln Henrique, İngiltere'den döndü ve transfer süreci yeniden başladı.

Sarı lacivertlilerin sözleşmesi devam etmesine rağmen satış listesine koyduğu 26 yaşındaki sambacının Brezilya’ya dönmeye sıcak baktığı ancak nihai kararını önüne koyulacak rakama göre vereceği öğrenildi.

Bu sezon Hull City formasıyla çıktığı 11 maçta 1 asistlik performans sergileyen Brezilyalı oyuncu, 415 dakika süre aldı.