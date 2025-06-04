Lionel Messi nin yeni adresini duyurdular! Dev teklif belli oldu

Inter Miami ile sözleşme yenilemeyen Lionel Messi’ye Suudi Arabistan’dan astronomik teklif geldi. Yatırım Fonu transfer için düğmeye bastı.

Futbolun yaşayan efsanelerinden Lionel Messi'nin kariyer rotası yeniden değişebilir. MLS ekiplerinden Inter Miami'de forma giyen Arjantinli yıldız için Suudi Arabistan'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

ESPN'in haberine göre, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), 37 yaşındaki Messi'yi ülkeye kazandırmak için çalışmalara başladı. Inter Miami ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2025'te sona erecek olan yıldız futbolcu henüz kontrat yenilemedi.

Haberde, Messi'ye astronomik bir maaş teklif edileceği belirtilirken, Suudi yetkililerin bu transferi ülke futbolunun tanıtımı açısından kilit bir adım olarak gördüğü ifade edildi.

Bu sezon Inter Miami formasıyla 20 resmi karşılaşmaya çıkan Messi, 15 gol ve 6 asistle takımına katkı sağladı.