Liverpool, şampiyonluk yolunda ağır yaralı! Crystal Palace yıllar sonra kazandı

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Nisan 2024 18:41 - Güncelleme: 14 Nisan 2024 18:49 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Liverpool, sahasında Cyrstal Palace'a 1-0 mağlup oldu. Kloop'un öğrencileri bu skorla birlikte üst üste 2. maçından da mağlup ayrıldı.