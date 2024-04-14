Liverpool, şampiyonluk yolunda ağır yaralı! Crystal Palace yıllar sonra kazandı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Liverpool, sahasında Cyrstal Palace'a 1-0 mağlup oldu. Kloop'un öğrencileri bu skorla birlikte üst üste 2. maçından da mağlup ayrıldı.
Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, sahasında Cyrstal Palace'a 1-0 mağlup oldu. Kırmızılar, bu skorla birlikte üst üste 2 maç puan kaybı yaşadı.
PALACE 1-0 ÖNE GEÇTİ
Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, Anfield'da Crystal Palace'ı ağıradı. Crystal Palace, karşılaşmanın 14. dakikasında Eberechi Eze'yle öne geçti. İlk 45 dakikada başka gol olmazken devreye bu skorla girildi.
BAŞKA GOL OLMADI
Karşılaşmanın ikinci yarısında galibiyet için baskısını artıran Liverpool, aradığı golü bulamadı. Skoru koruyan Crystal Palace, sahadan 3 puanla ayrıldığı ve Oliver Glasner yönetiminde ikinci galibiyetini elde etti. Crystal Palace bu galibiyetle puanını 33 yaptı. Crystal Palace, 2017'den sonra ilk kez Liverpool deplasmanından galibiyetle döndü
Kaynak: Türkiye Gazetesi