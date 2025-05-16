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Luis Nani siyasete atılıyor! Portekiz'de yeni bir sayfa

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Luis Nani siyasete atılıyor! Portekiz&#039;de yeni bir sayfa
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani, Portekiz'de siyasete giriyor. Deneyimli futbolcu, Portekiz Komünist Partisi liderliğindeki Demokratik Koalisyon'a desteğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı ve Portekiz futbolunun önemli isimlerinden Luis Nani, futbol kariyerinin ardından sürpriz bir karar alarak siyasete adım atıyor. 

Luis Nani siyasete atılıyor! Portekiz'de yeni bir sayfa - 1. Resim

L'equipe'in haberine göre, Nani, Portekiz Komünist Partisi liderliğindeki Demokratik Koalisyon'a desteğini resmen açıkladı.

Yaklaşık 20 sezon profesyonel futbol oynayan deneyimli isim, yeşil sahalardan siyasetin sahnesine geçiş yapıyor. 

Luis Nani siyasete atılıyor! Portekiz'de yeni bir sayfa - 2. Resim

Portekiz'de 18 Mayıs'ta gerçekleşecek erken parlamento seçimlerinde meclise girme ihtimali bulunan Nani, siyasi arenada da etkili olmayı hedefliyor. Demokratik Koalisyon'un aday listesinde yer alması beklenen eski yıldız, ülkesi için politik alanda da hizmet vermek istediğini belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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