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    • Maç oynanırken telefonla görüntülenen futbolcudan açıklama geldi: Saha kenarında buldum

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Denizlispor, Haber

    Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 24. haftasında Denizlispor ile Etimesgut Belediyespor arasında oynanan maçın 2. yarısı oynandığı sırada elinde cep telefonuyla görüntülenen Denizlisporlu futbolcu Emre Sağlık, telefonu sahada bulduğunu ve atak geldiği için bir süre elinde kaldığını söyledi. 

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Denizlispor'un oyuncusu Emre Sağlık, maç oynandığı sırada elinde telefonla kameralara yansımıştı. Gündem olan görüntü sonrası oyuncudan açıklama geldi. 

    "SAHADA BULDUM"

    Emre Sağlık,  Denizli Atatürk Stadı'nda 4 Şubat Pazar günü oynanan karşılaşmayı tribünden izleyen bir taraftarın çektiği videonun sosyal medyada yayıldığına dikkati çekerek, "Olay ikinci yarının başında yaşandı. Telefonu sahada buldum, kenara vermek istedim. O sırada atak gelince telefon elimde kaldı. Ezilecekti, ben de aldım. O sırada da kenara bırakmaya fırsatım olmadı, atak yiyorduk. Sonra rakipten topu dışarıya atmasını rica ettim, sağ olsunlar attılar. Ardından da top toplayıcı çocuğa teslim ettim." diye konuştu.

    "TOP TOPLAYICIYA AİTMİŞ"

    Daha sonra telefonun top toplayıcıya ait olduğunu öğrendiğini anlatan Emre, "Devre arasında düşürmüş herhalde. Herkesin başına gelebilecek bir şey." dedi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Denizlispor
    Haberler > Spor > Maç oynanırken telefonla görüntülenen futbolcudan açıklama geldi: Saha kenarında buldum
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