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    • Haberler > Spor > Maçın ardından takım otobüsüne bombalı saldırı! 'Bu bir cinayet girişimiydi'

    Maçın ardından takım otobüsüne bombalı saldırı! 'Bu bir cinayet girişimiydi'

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Brezilya, Maç, Haber

    Spor Haberleri  / Ajanslar

    Brezilya'da Sport Recife-Fortaleza ile oynanan kupa maçının ardından, Sport Recife taraftarları tarafından Fortaleza takım otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi. Skandal olayda, konuk ekibin 6 futbolcusu ağır şekilde yaralandı. Kulüp başkanı Marcelo Paz, "Bu bir cinayet girişimiydi" diyerek suçlular tespit edilip cezalandırılıncaya kadar maçlara çıkmayacaklarını açıkladı.

    Brezilya'nın kuzeydoğu bölgesindeki dokuz eyaletten gelen kulüplerin katılımıyla düzenlenen Copa do Nordeste'de oynanan bir karşılaşma sonrası daha önce görülmemiş bir skandala imza atıldı.

    Sport Recife ile Fortaleza arasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle tamamlanan mücadelenin ardından, Fortaleza takım otobüsüne Sport Recife taraftarları saldırdı.

    BOMBALARLA SALDIRDILAR

    Taşlardan ziyade bombaların da kullanıldığı olayda 6 Fortaleza futbolcusu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralanan oyuncular arasında kaleci Joao Ricardo, sol bek Gonzalo Escobar, sağ bek Dudu, defans oyuncuları Titi ve Brítez ile orta saha oyuncusu Lucas Sasha yer aldı.

    SAHAYA ÇIKMAMA KARARI 

    Fortaleza başkanı Marcelo Paz, kulübün ancak tüm yaralı oyuncuları iyileştikten ve saldırıdan sorumlu suçlular tespit edilip cezalandırıldıktan sonra yeniden maçlara çıkma niyetinde olduğunu belirtti.

    'BU BİR CİNAYET GİRİŞİMİYDİ'

    Kulüp başkanı yaptığı açıklamada, "Joao Ricardo'nun kafasında altı dikiş var. Escobar'ın 13 dikişi var. Oyuncular iyileşene ve sorumlular cezalandırılana kadar Fortaleza'nın maça çıkmamasından yanayım. Bu bir cinayet girişimiydi" diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Ajanslar
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