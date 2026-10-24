Maçın son dakikalarında sahada panik! 35 yaşındaki futbolcu kalp krizi geçirdi
Bartın'da oynanan futbol karşılaşmasının son dakikalarında fenalaşarak yere yığılan 35 yaşındaki Akın Karaaslan, kalp krizi geçirdi. Sahada ilk müdahalesi yapılan futbolcu, ambulansla kaldırıldığı hastanede anjiyoya alındı.
Bartın'da futbol maçında korkutan anlar yaşandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonelliğe Geçiş Ligi 7. Grup'un ikinci haftasında Arıt Kayadibispor ile Gençlik Mimar Sinan Spor, Bartın Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Arıt Kayadibispor'un 1-0 üstünlüğüyle devam eden mücadelenin 90+3'üncü dakikasında Gençlik Mimar Sinan Spor oyuncusu Akın Karaaslan aniden rahatsızlandı.
KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ
Futbolcunun yere yığılması üzerine sahaya ambulans ve sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi saha içerisinde yapılan Karaaslan, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen futbolcunun hastanede anjiyoya alındığı öğrenildi.