Mahmut Uslu'dan sürpriz 'başkanlık' açıklaması! Ali Koç'a sert sözlerle yüklendi

Fenerbahçe'de kongre üyelerinin başlattığı imza toplama kampanyasının ardından kulübün eski yöneticilerinden Mahmut Uslu da harekete geçti. Aziz Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen Uslu, Ali Koç'u istifaya davet etti ve başkanlığa hazır olduğunu söyledi. Öte yandan Uslu'nun Osimhen sözleri de dikkat çekti. İşte detaylar...

Sezonu kupasız kapatan ve Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de taraftarların bir kısmı 'istifa' isterken, diğer kesim ise 'istikrar' diyor. Bu süreçte muhalif kesimin başlattığı 'olağanüstü seçimli genel kurul' çağrısı için imzalar toplanırken, bir hamle de kulübün eski yöneticilerinden olan Mahmut Uslu'dan geldi.

"ALİ KOÇ'UN GİTMESİNİ İSTİYORUZ"

Aziz Yıldırım döneminde kulüpte görev alan Uslu, basın toplantısı gerçekleştirdi. Mahmut Uslu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şöyle:

"Aziz Yıldırım 'İyi bir gün görmedik ki her gün kötü' demişti, 7 senedir yaşamadığımız her şey Ali Koç döneminde yaşadık. Onun için gitmesini istiyoruz. Yeter artık git, gitmesi gerekiyor. Devamlı para, para, para! Bunları yapmayın.

Ali Koç, verdiğin tek bir sözü dahi tutamadın! Çocuklar ağlıyor. 50 yaşında adamlar ağlıyor. Sen halkın içinde gezmiyorsun herhalde. 2018'de verdiğiniz sözler... İnsan bu sözlerin 1 tanesini yapar be kardeşim, 1 tanesini yapamamışsın. Diyorsun ki 'Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon diyorlar, daha çok duyacağız', ya 1 kere duysaydık ya. 1 kere şampiyon yapsan bu problemler yaşanmazdı. Buranın şampiyonluk eksiği var. İnsanlar üzülüyor. Onun için gitmen lazım.

"BU KOLTUK NE KADAR KIYMETLİYMİŞ YA!"

Bu basın toplantısını Fenerbahçe'nin birleşmesi için yapıyoruz. Bizim ağzımızdan hiç 'onlar bunlar' dedik mi, dersek bizi çıtır ederler. 3 Temmuz'da oradaki insanlar, sen, Ali Yıldırım, Allah razı olsun Nihat Özdemir, Serhat Çeçen yardım ettiniz. Diğer kulüpler biterdi, siz ayakta tuttunuz ama şampiyon yapamıyorsan da ayrılacaksın beceremiyorsun. Gitmek de önemlidir. Bu koltuk ne kadar kıymetliymiş ya!

"NEDEN OSIMHEN İÇİN HAREKETE GEÇİLMEDİ?"

Eljif Elmas ve Kim Min-jae'yi gittin Napoli'ye sattın. Sen Napoli'yi şampiyon yapmak için mi Fenerbahçe başkanı oldun? Hiç mi diyaloğunuz yoktu da Galatasaray'a transfer olan Osimhen için görüşmediniz?

Ali Koç 1 hafta içinde istifa etmezse ben de imza vereceğim. Çok büyük bir katılım var. Başkanlıksa başkanlık arkadaş, bir Fenerbahçeli için en büyük onur Fenerbahçe başkanlığıdır. Fenerbahçe ortada kalmaz. Gerekirse başkanlık da olur.

"BİZ BU KULÜBÜ ALIR UÇURURUZ"

Futbolda şampiyon olamıyorsanız gitmeniz gerekiyor, gitmiyorsunuz. Gitmen lazım Sayın Başkan, kendin gitmen lazım. Bu kulüp düzlüğe çıkmalı. Bu Ahmet ile Mahmut ile olmaz, birliktelik şart, onlar bunlar olmaz. Ayrılırsan onlar bunlar deme. Yine ağabey tavsiyesi sana, bizde her şey var her şey. Cesaret, tecrübe var. Bu kulübün ihtiyacı şampiyon olması. Biz bu kulübü alır uçururuz, senin gibi konuşmayız. Onlar bunları bırak.

"AZİZ YILDIRIM İLE KONUŞMADIM AMA..."

Ali Koç şöyle düşünüyor herhalde; Aziz Yıldırım başkan değil lider. Bizim liderimiz. Ben ne ilk tepki koyarken saat 22.30-23.00'de ona sordum, ne de o beni aradı. O her şey bilir, bilmiyor değil. Bugünkü basın toplantısını da biliyor, Necati'yi de o yollamıştır. Bu konuda hiç konuşmadım. Benim çalışma sistemimi, ne diyeceğimi bilir. Ben de onun ne diyeceğini bilirim. Biz kader birliği yaptık, büyük savaşlar verdik. Çeklerle bu kulübü döndürdük. Kısa vadeli şeylerle döndürdük, büyük emekler verdik. Onların sayesinde evlerimize haciz de geldi. Kişisel olduğu için anlatmak istemiyorum.

"BAŞKANLIĞA ADAYIM DİYORUM..."

Başkanlığa adayım diyorum. Al İngilizce de söyleyeyim: I want to be president of Fenerbahçe.

Bakın çok büyük tehlike var. Osimhen kalırsa işimiz kolay değil. Güçlü bir takım kurmamız lazım. Öyle bir takım kurmamız lazım ki, Osimhen'li Galatasaray'ı yenmemiz lazım. Beşiktaş da iyi transferler yapacak. Trabzonspor da antrenörünü değiştirdi ve transfer yapacak.

"PARA VERMEDEN OLMAZ"

Nihat Özdemir, Nihat Özbağı, Aziz Yıldırım, Serhat Çeçen, Mahmut Uslu... Eşimiz bize 'Çanta al' dedi, 'O çantayı alamayız paramız yok' dedik, antrenöre para ödedik. Bu kulüpte para vermeden olmaz. Beşiktaş'ı bilmem de öbür rakipte böyle şeyler yoktur."

'MOURINHO' SORUSUNA CEVAP

Basın toplantısının sonunda "Jose Mourinho ile devam edecek misiniz?" sorusuna cevap veren Mahmut Uslu, "El-Fatiha! Bakacağız..." şeklinde cevap verdi.