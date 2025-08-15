Süper Lig'de 3'üncü ve 4'üncü haftaların programı açıklandı

Süper Lig'de 3'üncü hafta (22 Ağustos, 23 Ağustos, 24 Ağustos, 25 Ağustos) ve 4'üncü hafta (29 Ağustos, 30 Ağustos, 31 Ağustos) programı açıklandı. 3'üncü haftadaki TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa karşılaşmalarının ertelendi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 3 ve 4'üncü haftaların maç programı şu şekilde:

3'ÜNCÜ HAFTA

22 Ağustos 2025 Cuma

21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

23 Ağustos Cumartesi

21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği (Gaziantep)

21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor (Chobani)

24 Ağustos Pazar

19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor (Papara Park)

21.30 Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)

TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: Ertelendi

Samsunspor-Kasımpaşa: Ertelendi

Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Ertelendi

25 Ağustos Pazartesi

21.30 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Pendik)

4'ÜNCÜ HAFTA

29 Ağustos 2025 Cuma

21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)

30 Ağustos Cumartesi

19.00 Kocaelispor-Kayserispor (Kocaeli)

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

21.30 Hesap.com Antalyaspor-Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)

21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

31 Ağustos Pazar

19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.30 Trabzonspor-Samsunspor (Papara Park)

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)