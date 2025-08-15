Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Süper Lig'de 3'üncü ve 4'üncü haftaların programı açıklandı

Süper Lig'de 3'üncü ve 4'üncü haftaların programı açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;de 3&#039;üncü ve 4&#039;üncü haftaların programı açıklandı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'de 3'üncü ve 4'üncü haftasının programı belli oldu. Türkiye Futbol federasyonu (TFF), 3'üncü haftada oynanması planlanan 3 karşılaşmanın ertelendiğini duyurdu.

Süper Lig'de 3'üncü hafta (22 Ağustos, 23 Ağustos, 24 Ağustos, 25 Ağustos) ve 4'üncü hafta (29 Ağustos, 30 Ağustos, 31 Ağustos) programı açıklandı. 3'üncü haftadaki TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa karşılaşmalarının ertelendi.

Süper Lig'de 3 ve 4'üncü haftaların programı - 1. Resim

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 3 ve 4'üncü haftaların maç programı şu şekilde:

3'ÜNCÜ HAFTA

22 Ağustos 2025 Cuma
21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

23 Ağustos Cumartesi
21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği (Gaziantep)
21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor (Chobani)

24 Ağustos Pazar
19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor (Papara Park)
21.30 Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)
TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: Ertelendi
Samsunspor-Kasımpaşa: Ertelendi
Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Ertelendi

25 Ağustos Pazartesi
21.30 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Pendik)

4'ÜNCÜ HAFTA

29 Ağustos 2025 Cuma
21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)

30 Ağustos Cumartesi
19.00 Kocaelispor-Kayserispor (Kocaeli)
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
21.30 Hesap.com Antalyaspor-Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)
21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

31 Ağustos Pazar
19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.30 Trabzonspor-Samsunspor (Papara Park)
21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

