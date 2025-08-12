Süper Lig ekibinden Fenerbahçe'ye sürpriz teklif: 3 oyuncu birden istedi!

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den 3 oyuncuya birden talip oldu. İstanbul temsilcisi ile sarı-lacivertli kulüp arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor.

CENK, MIMOVIC VE DJIKU, KARAGÜMRÜK YOLUNDA

Ajansspor'da yer alan habere göre; Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'de fazla forma giyemeyen tecrübeli golcü Cenk Tosun, Kızılyıldız'dan transfer edilen ve Zenit'e kiralanan genç sağ bek Ognjen Mimovic ve düzenli forma şansı bulamayan savunma oyuncusu Alexander Djiku için devreye girdi.

Süper Lig kulübü, Kanarya'dan 3 ismi transfer etmek için bir süredir girişimlerini sürdürüyor. 3 futbolcu için transfer şartlarının görüşmesi devam ediyor.