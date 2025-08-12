Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Süper Lig ekibinden Fenerbahçe'ye sürpriz teklif: 3 oyuncu birden istedi!

Süper Lig ekibinden Fenerbahçe'ye sürpriz teklif: 3 oyuncu birden istedi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri

Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'ye teknik patron Jose Mourinho'nun fazla şans tanımadığı ve yeni sezon planlamasında yer almayan 3 futbolcu için transfer teklifi yaptı.Kulüpler arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den 3 oyuncuya birden talip oldu. İstanbul temsilcisi ile sarı-lacivertli kulüp arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor.

Süper Lig ekibinden Fenerbahçe'ye sürpriz teklif: 3 oyuncu birden istedi! - 1. Resim

CENK, MIMOVIC VE DJIKU, KARAGÜMRÜK YOLUNDA

Ajansspor'da yer alan habere göre; Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'de fazla forma giyemeyen tecrübeli golcü Cenk Tosun, Kızılyıldız'dan transfer edilen ve Zenit'e kiralanan genç sağ bek Ognjen Mimovic ve düzenli forma şansı bulamayan savunma oyuncusu Alexander Djiku için devreye girdi.

Süper Lig ekibinden Fenerbahçe'ye sürpriz teklif: 3 oyuncu birden istedi! - 2. Resim

Süper Lig kulübü, Kanarya'dan 3 ismi transfer etmek için bir süredir girişimlerini sürdürüyor. 3 futbolcu için transfer şartlarının görüşmesi devam ediyor.

