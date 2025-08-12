"4 büyükler"den dev zarar! Rakamlar dudak uçuklattı
"4 büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 hesap dönemine ait faaliyet raporunu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. 4 kulüp de zarar açıklarken, rakamlar dikkat çekti.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki zararı şöyle:
Beşiktaş: 1 milyar 274 milyon TL
Fenerbahçe: 764 milyon TL
Galatasaray: 886 milyon TL
Trabzonspor: 1 milyar 576 milyon TL
