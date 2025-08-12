Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > "4 büyükler"den dev zarar! Rakamlar dudak uçuklattı

"4 büyükler"den dev zarar! Rakamlar dudak uçuklattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&quot;4 büyükler&quot;den dev zarar! Rakamlar dudak uçuklattı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 hesap dönemine ait faaliyet raporlarını duyurdu. "4 büyükler"in tamamının zarar açıklaması dikkat çekti.

"4 büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 hesap dönemine ait faaliyet raporunu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. 4 kulüp de zarar açıklarken, rakamlar dikkat çekti.

"4 büyükler"den dev zarar! Rakamlar dudak uçuklattı - 1. Resim

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki zararı şöyle:

Beşiktaş: 1 milyar 274 milyon TL 

Fenerbahçe: 764 milyon TL 

Galatasaray: 886 milyon TL 

Trabzonspor: 1 milyar 576 milyon TL 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Emlak Katılım ülke ekonomisine 206 milyar TL kaynak sağladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Morata'dan veda mesajında Galatasaray yönetimine olay sözler: Açıklanan rakam doğru değil - Spor"G.Saray'ın açıkladığı rakam doğru değil"Okan Buruk'un kararı bekleniyordu: Osimhen'in sahaya çıkacağı maç belli oldu - SporOsimhen'in sahaya çıkacağı maç belli olduRonaldo'dan 9 yıl sonra büyük sürpriz! Sosyal medyayı sallayan kare - Spor9 yıl sonra büyük sürpriz! İşte sosyal medyayı sallayan kareKarlı ayrılık! Galatasaray'da 17 milyonluk Morata gerçeği - SporKarlı ayrılık! Galatasaray'da 17 milyonluk Morata gerçeğiBeşiktaş'ta hoca tartışmalarına 1 numaralı isim nokta koydu! Kredisi var - SporBeşiktaş'ta hoca tartışmalarına 1 numaralı isim nokta koydu! Kredisi varJose Mourinho, Kadıköy'de taraftardan rakibe baskı kurmasını istedi! Buradan çıkış yok - SporMOU Kadıköy'de baskı istedi! Buradan çıkış yok
Sonraki Haber Yükleniyor...