"4 büyükler"den dev zarar! Rakamlar dudak uçuklattı

"4 büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 hesap dönemine ait faaliyet raporunu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. 4 kulüp de zarar açıklarken, rakamlar dikkat çekti.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki zararı şöyle:

Beşiktaş: 1 milyar 274 milyon TL

Fenerbahçe: 764 milyon TL

Galatasaray: 886 milyon TL

Trabzonspor: 1 milyar 576 milyon TL