Gram altın kaç para, çeyrek altın satış fiyatı ne? İşte altın fiyatlarında son durum

Gram altın kaç para, çeyrek altın satış fiyatı ne? İşte altın fiyatlarında son durum

- Güncelleme:
Gram altın kaç para, çeyrek altın satış fiyatı ne? İşte altın fiyatlarında son durum
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Ağustos 2025 gram altın fiyatı araştırılıyor. Çeyreğin satış fiyatı ne, tam altın kaç para oldu? Altının ons fiyatı dolar endeksinin güç kaybetmesi ve jeopolitik risklerin artabileceği endişeleriyle yükseldi. İşte altın fiyatlarında son durum...

Yatırımcısı yakından takip ediyordu, altın fiyatlarında dikkat çeken gelişmeler oldu. ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) beklentilerin üzerinde artmasıyla tarifelerin enflasyonist etkilerine dair oluşan endişeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken, gözler bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da yapacağı görüşmeye çevrildi. Altının ons fiyatı dolar endeksinin güç kaybetmesi ve jeopolitik risklerin artabileceği endişeleriyle yükseldi. Peki gram altın kaç para, çeyrek altın ne kadardan satılıyor? İşte 15 Ağustos 2025 altının güne başlangıç fiyatları ve tüm detaylar... 

Gram altın kaç para, çeyrek altın satış fiyatı ne? İşte altın fiyatlarında son durum - 1. Resim

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 391 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 4 bin 374 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı, saat 09.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 4 bin 391 lira seviyesinde bulunuyor.

Gram altın kaç para, çeyrek altın satış fiyatı ne? İşte altın fiyatlarında son durum - 2. Resim

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 7 bin 354 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 670 liradan satılıyor.

Gram altın kaç para, çeyrek altın satış fiyatı ne? İşte altın fiyatlarında son durum - 3. Resim

ONS ALTIN KAÇ DOLAR?

Altının onsu, yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,2 artışla 3 bin 342 dolardan işlem görüyor.

Gram altın kaç para, çeyrek altın satış fiyatı ne? İşte altın fiyatlarında son durum - 4. Resim

ALTIN FİYATLARINDA BEKLENTİ NE?

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

