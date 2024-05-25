Manchester derbisinde kupa United'ın oldu! Kırmızılar yıllar sonra kazandı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
F.A. Cup finalinde Manchester United, ezeli rakibi Manchester City'i 2-1 mağlup etti. Bu skorun ardından United, 13.kez F.A. Cup'ı kazanmış oldu.
F.A. Cup finalinde Manchester United ve Manchester City, Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
UNİTED MAÇA HIZLI BAŞLADI
Mücadelenin 30. dakikasında Manchester City savunmasının hatasında topla buluşan Alejandro Garnacho, Manchester United'ı öne geçiren golü kaydetti.
Manchester United'ın ilk golünden 9 dakika sonra Bruno Fernandes'in asistinde Kobbie Mainoo, ağları havalandırdı ve skoru 2-0 yaptı.
CİTY, SON DAKİKALARDA UMUTLANDI
İlk yarı 2-0 tamamlanırken karşılaşmanın ikinci 45 dakikasının büyük bölümü bu skorla geçildi. Manchester City'de Jeremy Doku, 87'de kaydettiği golle farkı 1'e indirdi.
UNİTED 13.KEZ KAZANDI
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmazken Manchester United, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılıp şampiyonluğa ulaştı. Manchester United, F.A. Cup finalinde ezeli rakibi Manchester City'yi 2-1 mağlup ederek kupayı 13. kez müzesine götürdü.
Manchester United, F.A Cup'ta son olarak 2015/16 sezonunda şampiyonluğa ulaşmıştı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi