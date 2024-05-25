Manchester derbisinde kupa United'ın oldu! Kırmızılar yıllar sonra kazandı

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Mayıs 2024 19:39 - Güncelleme: 25 Mayıs 2024 19:44 - Güncelleme:

Manchester United, Manchester City, F.a. Cup, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

F.A. Cup finalinde Manchester United, ezeli rakibi Manchester City'i 2-1 mağlup etti. Bu skorun ardından United, 13.kez F.A. Cup'ı kazanmış oldu.