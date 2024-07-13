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Manchester United'ın efsane oyuncusu Patrice Evra, hapis cezasına çarptırıldı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Manchester United&#039;ın efsane oyuncusu Patrice Evra, hapis cezasına çarptırıldı!
Patrice Evra, Hapis Cezası, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Manchester United ve Fransa Milli Takımı'nın efsanevi sol beki Patrice Evra, ailesini terk ettiği gerekçesiyle 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eski futbolcunun ayrıca 1 milyon euroya yakın nafaka borcu olduğu bildirildi.

Kariyerinde Manchester United gibi büyük kulüplerde forma giyen ve futbol dünyasının en önemli sol bek oyuncuları arasında yer alan Patrice Evra, şu an ciddi hukuki sorunlarla karşı karşıya. Fransız eski futbolcu, Nanterre ceza mahkemesi tarafından ailesini terk ettiği gerekçesiyle hapis cezası aldı.

Manchester United'ın efsane oyuncusu Patrice Evra, hapis cezasına çarptırıldı! - 1. Resim

12 AY HAPİS CEZASI

La Parisien'in haberine göre, Evra, Fransa'da bulunan ailesini terk ettiği için 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. 43 yaşındaki eski futbolcunun cezasının 2 yıl ertelemeli olduğu öğrenildi.

1 Mayıs 2021 ile 28 Eylül 2023 tarihleri arasında yaşanan olaylarla ilgili mahkeme, Evra'nın eşine manevi zarar sebebiyle 4 bin euro, mahkeme masrafları için ise 2 bin euro ceza verilmesine karar verdi.

Manchester United'ın efsane oyuncusu Patrice Evra, hapis cezasına çarptırıldı! - 2. Resim

Fransız eski futbolcu, verilen bu cezalara itiraz etti. Evra'nın hukuki süreci devam ederken, nafaka borçları ve ailevi sorunları da gündemde kalmaya devam ediyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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