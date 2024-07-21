Manchester United'tan McTominay açıklaması! Galatasaray, İskoç yıldıza teklif yapmıştı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Scott McTominay için resmi açıklama yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manchester United, hazırlık maçında Rangers'ı 2-0 mağlup etti.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan İngiliz devinin teknik direktörü Erik ten Hag, Galatasaray'ın istediği Scott McTominay için çıkan transfer haberlerine cevap verdi.

MCTOMINAY GALATASARAY'A İMZA ATACAK MI?

İskoç oyuncuyu takımda tutmak istediklerini belirten Hollandalı hoca, "Bir sezonda 10 gol attığınızda ve milli takımda iyi bir performans sergilediğinizde her zaman ilgi olacaktır. Onu kadroda tutmak istiyoruz çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu." dedi.

Premier Lig ekibiyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan McTominay'in ise takımdan ayrılma ihtimalinin yükse olduğu ve en ciddi teklifi Galatasaray'dan aldığı iddia ediliyor.

Geçen sezon 43 maça çıkan İskoç milli oyuncu, 10 gol ve 3 asist katkısında bulundu.