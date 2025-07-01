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Marko Guduric Fenerbahçe'ye veda etti! Duygusal mesaj paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Marko Guduric Fenerbahçe&#039;ye veda etti! Duygusal mesaj paylaştı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Marko Guduric, sosyal medyada yayımladığı veda mesajında sarı-lacivertli kulübe ve taraftara teşekkür etti.

FenerbahçeBeko Erkek Basketbol Takımı'ndan ayrılan Sırp oyuncu Marko Guduric, sarı-lacivertli kulüp için veda mesajı yayımladı.

30 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye geldiği ilk andan itibaren sıcaklık, birlik ve saygı hissettiğini belirterek, "22 yaşında bir genç olarak İstanbul'a geldiğimde ve ilk kez Fenerbahçe formasını giydiğimde, önümde nasıl bir yolculuk olacağını asla hayal edemezdim. Zamanla sayısız maç, mücadele, güzel ve zor anlarla birlikte bu his çok daha derin bir şeye dönüştü: Gerçek bir aidiyet duygusuna. Burada geçirdiğim her bir gün için minnettarım." ifadelerini kullandı.

Marko Guduric Fenerbahçe'ye veda etti! Duygusal mesaj paylaştı - 1. Resim

Fenerbahçe'de oynadığı süre boyunca tanıştığı insanlardan dolayı çok minnettar olduğunu aktaran Guduric, şunları kaydetti:

"Zaferlerde ve yenilgilerde her zaman yanımda olduğunuz, beni kendi evladınız gibi sahiplendiğiniz için teşekkür ederim. Yıllar boyunca birlikte inşa ettiğimiz her şeyin sembolü olan, en değerli şampiyonlukla taçlanan bu ortak hikaye… Hayatım boyunca yanımda taşıyacağım anlar bunlar olacak. Ailemle birlikte Fenerbahçe'yi sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız."

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka ile oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçı sonrasında Marko Guduric'e veda etmişti.

Sırp oyuncu, 2017-2019 ve 2020-2025 yıllarında sarı-lacivertli takımda oynamıştı.

Marko Guduric Fenerbahçe'ye veda etti! Duygusal mesaj paylaştı - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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