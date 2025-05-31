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Marko Guduric'e dev teklif! EuroLeague devi 2,7 milyon euro önerdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Marko Guduric&#039;e dev teklif! EuroLeague devi 2,7 milyon euro önerdi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EuroLeague'in en çok para harcayan 3. takımı olan Olimpia Milano, Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Marko Guduric'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Sırp oyuncuya 3 yıllık sözleşme ve toplamda 8.1 milyon Euro önerildi.

Fenerbahçe Beko ile EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Marko Guduric'e sürpriz bir talip çıktı. Sporx'in haberine göre, THY EuroLeague'de sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Olimpia Milano, 30 yaşındaki Sırp yıldız için devreye girdi.

Marko Guduric'e dev teklif! EuroLeague devi 2,7 milyon euro önerdi - 1. Resim

İtalyan temsilcisinin, Guduric'e yıllık 2.7 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Milano'nun yaptığı bu cazip teklif sonrası Guduric'in düşünmek için süre istediği ve kararı kısa süre içinde vereceği ifade edildi.

Marko Guduric'e dev teklif! EuroLeague devi 2,7 milyon euro önerdi - 2. Resim

Fenerbahçe'ye 2017 yılında Kızılyıldız'dan transfer olan Marko Guduric, Memphis Grizzlies serüveni dışında uzun yıllardır sarı-lacivertli formayı terletti. EuroLeague şampiyonluğu yolunda kritik katkılar yapan Guduric'in takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.

Milano, 39 milyon Euro'luk bütçesine rağmen EuroLeague'de sezonu 11. sırada bitirmişti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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