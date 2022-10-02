Mauro Icardi futboldan başka her şeyi düşünüyor! "Sakatım" diye Adana'ya gitmemişti, meğer...

Adana Demirspor deplasmanına "sakatım" diyerek gitmeyen Mauro Icardi, ayrıldığı eşi Wanda Nara için ülkesine gitti. Arjantin basınından yansıyan haberlere göre, evliliğini kurtarmak için ülkesine uçan Icardi'yi Wanda Nara'nın eve almadı.

"GİT YOKSA POLİS ÇAĞIRIRIM"

Cumartesi sabahı ülkeye iniş yapan Icardi, Wanda Nara ile kızlarının olduğu eve gitmek istedi ancak hüsrana uğradı. Wanda Nara, Arjantinli futbolcuyu eve almak istemedi. Nara'nın korumaları da Icardi'yi zorluk çıkarmaması konusunda uyarıp evden uzaklaştırdı.

OKAN VURUK SAHİP ÇIKMIŞTI

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı. Adana'ya 3 maçlık galibiyet serisiyle giden Sarı-Kırmızılılar son 35 dakikayı 10 kişi oynayan rakip karşısında galibiyeti kaçırdı. Galatasaray taraftarları sosyal medyada "Icardi oynasa kazanırdık" görüşünü dillendirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'nin adalesinde hissettiği ağrıdan dolayı Adana Demirspor maçında forma giyemediğini dile getirdi.

Icardi'nin hafta içindeki genel durumunun iyi gelişmediğine dikkati çeken Buruk, "Sadece saha içi değil, özel hayatında da çok iyi olmayan bir haftası vardı onun için. Devamında ağrısı da devam edince bu maç için kadroya almadık. Önümüzdeki maçta bizle birlikte olacaktır." diye konuştu.

HERKES BARIŞTIKLARINI SANMIŞTI

Wanda Nara - Mauro Icardi çifti, geçen hafta Pazar gününü oldukça hareketli geçirmişti. Wanda Nara, 22 Eylül akşamı, Icardi ile 9 yıllık ilişkilerinin sona erdiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

"Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum." ifadelerini kullanan Wanda Nara, sosyal medyadan kendisine gelen tepkilere cevap vermişti:

"Kalma arzusundaydım ama ayrıldım. Bu içimi acıtıyor ama ruh sağlığım için bunu yapmak zorundaydım. Bencil olmak zorundaydım ve kendimi seçtim. Beni de düşünün."