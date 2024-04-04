Mauro Icardi ile Edin Dzeko'yu kıyaslayan Tümer Metin bombayı ortaya bıraktı! Galatasaraylı taraftarları kızdırdı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı devam ederken, ezeli rakiplerin iki süper yıldızı Mauro Icardi ile Edin Dzeko arasındaki gol krallığı yarışı da sürüyor. Yorumcu Tümer Metin, Dzeko ile Icardi arasındaki gol krallığı yarışı hakkında çarpıcı ifadeler kullandı ve Galatasaraylı taraftarları kızdırdı.

Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı sadece 2 puan farkla sürerken, Edin Dzeko ile Mauro Icardi arasındaki gol krallığı yarışı da bir yandan devam ediyor. Dzeko'nun gol sayısı 19, Icardi'nin ise 18.

Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin Dzeko ile Icardi arasındaki gol krallığı yarışı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar sonrası Galatasaray taraftarları sosyal medyada tepki gösterdi.

"ICARDI ÖNEMSİYOR, DZEKO UMURSAMIYOR"

Dzeko'nun performansına övgüler yağdıran Tümer Metin şu ifadeleri kullandı:

"Icardi'nin gol krallığını önemsediğini düşünüyorum ama Dzeko'nun önemsediği şeyin Fenerbahçe'nin şampiyonluğu olduğunu düşünüyorum. Tabii ister gol krallığını. Icardi'ye sorsalar... İkisini de istediğinden eminim ama Dzeko'ya tercih hakkı verseler, hiç umrunda olmaz gol krallığı... Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu tercih eder. Çizilen imaj o."

Bu sözleri sonrası Galatasaraylı taraftarlar Tümer Metin'e tepki gösterdi.