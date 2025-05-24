Merih Demiral bombası patlıyor! Adım adım Süper Lig yolunda

Fenerbahçe, eski futbolcusu için harekete geçti. Al Ahli forması giyen Merih Demiral'ı yeniden kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertlilerin teklif için hazırlık yaptığı iddia edildi.

Yeni sezona flaş transferlerle başlamak ve şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe, rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi. Savunmaya yapılacak takviyede gözler, eskiden sarı lacivertli formayı giyen milli yıldızda.

Takvim'in haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Ahli forması giyen Merih Demiral, sarı lacivertlilerin gündeminde. Yönetimin milli futbolcuyu kadrosuna katmakta istekli olduğu ve sezon sonuna Körfez temsilcisine teklifte bulunacağı ifade edildi.

43 MAÇTA 1 GOL, 3 ASİST

Öte yandan Merih'in de yeniden Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Bu sezon Suudi ekibiyle 43 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol atıp 3 de asist yaptı.

Hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çeken tecrübeli stopere 17 milyon euro değer biçiliyor.