Mert Hakan'dan İbrahim Üzülmez'e cevap! 'Kimseyi hedef almadım'

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez'in tepki gösterdiği gol sevinciyle ilgili konuştu. Yandaş, gol sevincinde kimseyi hedef almadığını açıkladı.

Olaylı geçen Fenerbahçe-Sintaş Yapı Pendikspor karşılaşmasının ardından sular durulmuyor. Mert Hakan Yandaş'ın attığı golden sonra yaptığı gol sevincine, Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez tepki göstermişti. Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son 16 turu rövanşında oynayacağı Union Saint-Gilloise maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez'in tepki gösterdiği gol sevinciyle ilgili konuştu.

KİMSEYİ HEDEF ALMADIM

Mert Hakan Yandaş gol sevincini eleştiren İbrahim Üzülmez'e, "Tamamen oyuna odaklı kalmak istiyorum. Tamamen coşkuyla devam eden kendi kulübemize kadar devam eden bir sevinç. Kimseyi hedef almadım." dedi.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ NE DEMİŞTİ?

İbrahim Üzülmez, Mert Hakan Yandaş'ın gol sevincine ilişkin, "Mert Hakan'a gelince... Ben de yıllarca büyük takımda oynadım. Buraların atmosferini bilirim. Taraftara böyle şirin gözükülmez. Mükemmel bir gol attı, tebrik ederim. Ama bir büyük takım oyuncusuna yakışan şey o golden sonra gidip topu alıp orta sahaya götürüp bir an önce oyunu başlatmaktır. Gelip benim önümde kulübemde böyle bir şey yapması etik değil, ahlaki değil" ifadelerini kullanmıştı.