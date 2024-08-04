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Mete Gazoz'dan müthiş geri dönüş! Paris'te çeyrek finale çıktı

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Spor Haberleri

Son olimpiyat şampiyonu milli sporcumuz Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları klasik yay bireysel son 16 turunda sahne aldı. Mete Gazoz, Fransız rakibi Thomas Chirault'u yenerek Paris'te çeyrek finale yükseldi.

Son olimpiyat şampiyonu milli sporcumuz Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları klasik yay bireysel son 16 turunda sahne aldı.

Olimpiyat Oyunları'nda milli okçumuz Mete Gazoz, erkekler bireysel son 16 turunda ev sahibi Fransa'dan Thomas Chirault'u beraberlik atışı sonunda 6-5 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Mete Gazoz'dan müthiş geri dönüş! Paris'te çeyrek finale çıktı - 1. Resim

Mücadelede 5-1 geri düşen Mete, müthiş bir geri dönüşe imza atarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli sporcumuzun çeyrek final karşılaşması saat 14.13'te başlayacak.

Düzenleyen:  - Spor
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