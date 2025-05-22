MHK açıkladı: İşte Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri

Galatasaray'ın sahasında kazandığı Kayserispor maçının ardından şampiyonluğu garantilediği Süper Lig'de 37'nci hafta heyecanı yaşanacak. Merkez Hakem Kurulu (MHK), 24 Mayıs Cumartesi, 25 Mayıs Pazar ve 26 Mayıs Pazartesi günü yapılacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri belirledi.

Trendyol Süper Lig'de 37'nci hafta maçları 24 Mayıs Cumartesi, 25 Mayıs Pazar ve 26 Mayıs Pazartesi günü oynanacak. Bu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

24 Mayıs Cumartesi

16.00 Eyüpspor - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Fatih Tokail

19.00 Göztepe - Galatasaray: Batuhan Kolak

25 Mayıs Pazar

19.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Gürcan Hasova

19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

19.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Trabzonspor - Samsunspor: Ozan Ergün

19.00 Kayserispor - Bodrum FK: Kadir Sağlam

Kadir Sağlam

26 Mayıs Pazartesi

20.00 Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe: Yiğit Arslan