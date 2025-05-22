MHK açıkladı: İşte Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri
Galatasaray'ın sahasında kazandığı Kayserispor maçının ardından şampiyonluğu garantilediği Süper Lig'de 37'nci hafta heyecanı yaşanacak. Merkez Hakem Kurulu (MHK), 24 Mayıs Cumartesi, 25 Mayıs Pazar ve 26 Mayıs Pazartesi günü yapılacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri belirledi.
Trendyol Süper Lig'de 37'nci hafta maçları 24 Mayıs Cumartesi, 25 Mayıs Pazar ve 26 Mayıs Pazartesi günü oynanacak. Bu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.
24 Mayıs Cumartesi
16.00 Eyüpspor - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu
19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Fatih Tokail
19.00 Göztepe - Galatasaray: Batuhan Kolak
25 Mayıs Pazar
19.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Gürcan Hasova
19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
19.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Trabzonspor - Samsunspor: Ozan Ergün
19.00 Kayserispor - Bodrum FK: Kadir Sağlam
26 Mayıs Pazartesi
20.00 Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe: Yiğit Arslan