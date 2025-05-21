Süper Lig ile Serie A karşılaştırıldı, fark ortaya çıktı! Yata yata oynadık

Süper Lig'i takip eden futbolseverler sık sık maçların sürekli durmasından şikayet ederken, dikkat çeken bir veri ortaya çıktı. Ligimizde her maç ortalama 25.07 faul yapılırken, uzatmalar ise 10 dakikayı geçti. 24.96 ile bize yakın ortalamalardan birine sahip olan İtalya'da hakemlerin uzatma süresi ise sadece 7.12 dakika.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun bitimine iki hafta kala Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti, küme düşen takımlar belli oldu. Ekipler gözünü yavaş yavaş önümüzdeki sezona çevirmeye başlarken, en çok şikayet edilen konulardan biri de hiç şüphesiz 'maçların sürekli durması' oldu.

Topun oyunda kaldığı süre sık sık Süper Lig'de şikayet konusu oldu. Sakatlıklar nedeniyle hakemler maç başı ortalama 10 dakika 27 saniye duraklama oynattı.

ZAMAN GEÇİRMEK İÇİN YERDE KALIYORLAR

Akşam'ın haberine göre; bizde maç başı faul ortalaması 25.07 olurken 24.96 ile bize yakın ortalamalardan birine sahip olan İtalya'da hakemlerin uzatma süresi 7.12 dakika. Bu durum, ülkemizde oyuncuların sakatlıktan çok 'zaman geçirmek için' yerde kaldığını kanıtlayan önemli bir gösterge.

İŞTE KAYBOLAN SÜRE