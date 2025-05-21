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Süper Lig'den 7 kulüp, PFDK'da! İşte ihlaller...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Süper Lig&#039;den 7 kulüp, PFDK&#039;da! İşte ihlaller...
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 7 kulübü, farklı ihlaller sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF; Süper Lig'in 36'ncı haftasında oynanan karşılaşmalarda yaşanan disiplin ihlalleri sebebiyle Reeder Samsunspor, Sipay Bodrum FK, Trabzonspor, Galatasaray, ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor ve Beşiktaş'ın disipline gönderildiğini açıkladı.

Süper Lig'den 7 kulüp, PFDK'da! İşte ihlaller... - 1. Resim

Net Global Sivasspor'da forma giyen Murat Paluli'nin, "kural dışı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü ve RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın, "hakaretleri" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği ifade edildi.

Galatasaray Kulübü görevlisi Ersan Zeren'in de "sportmenliğe aykırı hareketi" sebebiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Alanyaspor, Beşiktaş, Bodrum FK, Galatasaray ve Trabzonspor, "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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