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Milli dalgıç Serkan Toprak, nefes egzersizi yaparken fenalaşarak hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Milli dalgıç Serkan Toprak, nefes egzersizi yaparken fenalaşarak hayatını kaybetti

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla'da bayram ziyareti için babasına ait evde nefes egzersizi yaptığı sırada fenalaşan Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Balıkesir'den Ramazan Bayramı tatili için babasının yaşadığı Menteşe ilçesi Yenice Mahallesi'ne gelen Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak, kendisi gibi milli dalgıç olan kızı Toprak Toprak ile birlikte nefes egzersizi yaptığı sırada fenalık geçirdi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Toprak, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Toprak burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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